Editoriale

Quelli che… Non ce la fanno più!

di Redazione L'Identità - 15 Settembre 2026

Quelli che … se a Report la RAI riduce un paio di puntate gridano all’attentato alla libertà di stampa … oh yeaa!

Quelli che … vogliono togliere il sostegno alla libertà di stampa (e che sono gli stessi) … oh yeaa!

Quelli che … chiedono il contributo pubblico perché non si sa mai (e sono sempre gli stessi) … oh yeaa!

Quelli che … dopo che hanno capito la figura di merda che avrebbero fatto dicono che volendo possono farne meno????? … oh oh oh yeaaa!

Quelli che … pensano che il popolo, i cittadini, la gente abbia bisogno della loro cattiveria giustizialista e manettara … oh yeaa!

Quelli che … per poter interpretare questo ruolo piuttosto inventano (e sono ancora gli stessi) … oh yeaa!

Quelli che … usano la gogna mediatica verso chi è indagato, rovinando famiglie, aziende e rapporti umani … oh yeaa!

Quelli che … si dimenticano di usare con la stessa importanza i media per chiedere scusa e dare risalto alle notizie di assoluzione o archiviazione … oh yeaa!

Quelli che … Non ce la fanno più!