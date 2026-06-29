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“Quinn” approda in Sardegna nella selezione ufficiale dell’Andaras Traveling Film Festival

di Italpress - 29 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Quattro festival internazionali, quattro selezioni ufficiali. “Quinn” approda in Sardegna nella Selezione Ufficiale dell’Andaras Traveling Film Festival (30 giugno-5 luglio 2026), dove verrà proiettato il 3 luglio. Il cortometraggio diretto da Gianluca Mangiasciutti e Stefano Usberghi e prodotto da GM Production, ha debuttato a Lille come unico cortometraggio italiano in concorso; successivamente è stato selezionato al 17° LGBT+ Film Festival Poland 2026. Ora la Sardegna e a novembre volerà in Messico, in Competizione anche al Queer International Film Festival di Playa del Carmen.

“Quinn” mette al centro della storia un giovane alla ricerca della propria identità sessuale che, dopo aver subito un brutale pestaggio, decide di mettersi sulle tracce del proprio aggressore. Dentro questo arco narrativo, si intrecciano anche tutti i dubbi e le difficoltà che il protagonista incontra nel rapporto col proprio corpo e con il mondo che lo circonda, che trovano eco in una Roma insolita, né periferica né monumentale, ma urbana e anonima, a tratti cupa e inquietante: la Roma di certi percorsi della metropolitana, dei passaggi sotterranei, della città che scorre indifferente.

Il finale non scioglie nodi: resta aperto, sospeso, volutamente ambiguo. A interpretare i due protagonisti sono Costantino Seghi e Filippo De Carli, due giovani talenti che affrontano ruoli complessi con notevole maturità. “Quinn” è distribuito da Sayonara Film ed è la quarta selezione ufficiale per il film che ha segnato il debutto produttivo di GM Production, Casa di Produzione Indipendente e Divisione Cinema di Gruppo Matches. Una realtà nata con l’obiettivo di sostenere nuove voci creative nel panorama audiovisivo italiano e internazionale.

“Continua il cammino di GM Production e prosegue il viaggio dei temi che sono il motore dei nostri progetti. Con Quinn abbiamo messo in scena una tematica estremamente attuale: la privazione della libertà. Amo dare respiro ai giovani creativi e visionari che hanno voglia di sognare insieme a noi”, commenta così Andrea Cicini, CEO di Gruppo Matches, la notizia della nuova selezione.

“Abbiamo dato il via a GM Production partendo dal cortometraggio, un formato che ci appassiona perché ci permette di incrociare la strada di giovani autori che vogliamo crescano con noi. Ci stiamo impegnando in opere sempre più ambiziose, tra cui un documentario cinematografico dedicato al triplista e Oro Olimpico Andy Diaz, credendo fortemente nella bellezza della cultura e del cinema”, aggiunge Cristina Borsatti, Responsabile di GM Production.

L’attività di GM Production continua su più fronti: video aziendali, festival ed eventi, progetti audiovisivi, tra cui lungometraggi e documentari. L’obiettivo è quello di allargare il campo d’azione di Gruppo Matches, gruppo leader nel settore della comunicazione e dello storytelling marketing, che opera tra l’Italia e la Cina e che del linguaggio visivo ha già fatto un punto di forza per raccontare brand ed eventi.

“Nel mondo cinematografico e televisivo, in tutte le sue forme, siamo entrati con coraggio e sensibilità, con lo scopo di raccontare storie capaci di emozionare, ma anche di stimolare il pensiero – chiosa Cicini -. E GM Production rappresenta un ulteriore elemento di stimolo alla fantasia, al sogno, allo sviluppo dei talenti interni e soprattutto sarà una porta aperta per i nuovi sceneggiatori e registi che vogliano sognare con noi”.

-Foto ufficio stampa Gruppo Matches-

(ITALPRESS).