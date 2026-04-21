Esteri

Raffica di insulti a Meloni dalla tv russa: “P…”

Le parole di Solovyev fanno montare la polemica e scavano la distanza tra Roma e Mosca

di Martino Tursi - 21 Aprile 2026

Insulti a valanga sulla Meloni dalla tv russa: il (solito) conduttore Vladimir Solovyev ci va giù durissimo con la premier. E per fare in modo che i suoi improperi giungessero a destinazione, e fossero ben compresi non solo dalla presidente del consiglio ma evidentemente pure dagli italiani, ha scelto di scandirli utilizzando proprio la lingua di Dante. La questione getta ulteriore benzina sul fuoco e complica i rapporti tra Roma e Mosca. Pure, o forse soprattutto, perché Solovyev è uno dei volti più vicini al Cremlino della televisione russa.

Raffica di insulti a Meloni sulla tv russa

“Fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia”, ha tuonato Solovyev durante una puntata della sua trasmissione Full Contact. Gli insulti a Meloni trasmessi dalla tv russa, chiaramente, non sono finiti qui. La presidente è stata bollata come “p…”. E, giusto per non farsi mancare niente, il conduttore è tornato sulla vicenda che ha opposto il capo del governo italiano al presidente americano Donald Trump. “Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà”.

La solidarietà delle istituzioni

A Giorgia Meloni, fatta bersaglio di insulti sulla tv russa che hanno diviso pure l’opinione pubblica del Paese, è giunta subito la solidarietà delle istituzioni e della politica italiana. Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ha affermato: “Condanno con fermezza i gravissimi insulti rivolti al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Parole volgari e offensive che suscitano profonda indignazione e che non sono compatibili con il rispetto dovuto alla dignità della persona e alle istituzioni. Al Presidente Meloni rivolgo la mia piena solidarietà e la mia vicinanza”.