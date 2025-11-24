Politica

Liste d’attesa, ora la Regione Campania querela Report

Bagarre a seggi aperti. L'ultimo atto di De Luca dopo il servizio di Raitre sui tempi della sanità campana

di Maria Graziosi - 24 Novembre 2025

L’ultimo atto di Vincenzo De Luca alla guida della Regione Campania era alquanto scontato: scatta la querela a Report. Niente di sorprendente. Un po’ per il rapporto, sempre burrascoso, tra l’ormai ex governatore e la trasmissione di Raitre. Un po’ perché la puntata, è stata trasmessa ieri sera e praticamente a “seggi aperti” ha rappresentato un nuovo capitolo di scontro della campagna elettorale. E perché De Luca, già venerdì nell’ultima diretta, glielo aveva promesso a Ranucci e ai suoi.

Liste d’attesa, la Regione Campania querela Report

Era nell’aria, è arrivata l’ufficialità in questi minuti. “Come annunciato – si legge in una nota della Regione Campania – è stato dato mandato all’Ufficio legale della Regione di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3 Report”. La denuncia ovviamente è inerente al “servizio relativo alle liste d’attesa mandato in onda nella puntata di domenica 23 gennaio 2025”. La ricostruzione della trasmissione diretta e condotta da Sigfrido Ranucci è fortemente contestata: “Siamo di fronte a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata. Già durante il Covid la stessa trasmissione, dopo una querela della Regione, fu costretta a pubblicare sul proprio sito una smentita rispetto ai dati falsi pubblicati”.

Gli effetti politici della puntata di Report

Quelli, semmai, si riverberanno nelle urne. Per il momento l’affluenza in Campania sale al 32,07%. Poco, sempre poco. Ma già nel fine settimana le prime reazioni non s’erano fatte attendere. Dopo la pubblicazione delle anteprime della trasmissione. Che avrebbe, come ha fatto, proposto un servizio sulle liste d’attesa in Campania. Il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli aveva parlato di “cose gravissime”, De Luca invece nella diretta di commiato aveva attaccato (ancora) Ranucci e i suoi. La sanità è uno dei temi più cari all’ex sindaco di Salerno. E adesso, con l’ultimo atto in Regione Campania di querelare Report, decide di proteggere il suo lavoro. Ancora una volta.