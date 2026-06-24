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Renault Twingo E-Tech Electric accende l’estate romana con House of Frog

di Italpress - 24 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Con il suo ritorno, Renault Twingo E-Tech Electric si racconta attraverso un concept d’autore presentato per la prima volta durante la Milano Design Week 2026, “the frog is back”, che diventa ora un luogo di connessioni umane ed incontro tra musica e design con l’apertura delle porte della House of Frog: un microcosmo popolato da rane, foglie di ninfea e richiami naturali che diventano scenografia e racconto visivo.L’installazione nasce infatti da un’idea semplice quanto potente: la somiglianza iconica tra il frontale sorridente di Twingo e una rana, simbolo di leggerezza, gioia e positività urbana. Da qui prende forma un “frog world” immersivo, capace di trasformare lo spazio in un habitat fluido e sorprendente. Al centro, una grande scultura di rana dialoga con la piccola city car su una scenografia che richiama la superficie di uno stagno con ninfee giganti, tra materiali evocativi ed elementi che accompagnano il visitatore in un percorso sensoriale. Pensata come punto di incontro tra pubblico, creatività e intrattenimento, House of Frog si configura come uno spazio dinamico e aperto, dove vivere l’estate romana in una dimensione inedita. All’interno, un’area bar & lounge accoglie gli ospiti in un ambiente contemporaneo, accompagnato da installazioni visive ed un’esposizione dedicata a Twingo E-Tech electric.Il progetto si inserisce nel contesto del Roma Summer Fest, uno dei principali appuntamenti culturali della capitale, trasformando un luogo già iconico in una destinazione ancora più viva e coinvolgente. “Con House of Frog portiamo Renault fuori dai luoghi tradizionali, per entrare in uno spazio di relazione autentica con le persone, fatto di emozione, creatività e cultura urbana. Twingo E-Tech electric incarna perfettamente questo spirito: è un’icona che torna reinterpretata per una nuova generazione, capace di unire design, accessibilità e piacere di guida in chiave elettrica. Con questo progetto vogliamo offrire al pubblico non solo una vettura, ma un’esperienza che si vive, si condivide e si ricorda”, ha dichiarato Sèbastien Guigues, CEO di Renault Italia.Design emozionale, un’esperienza da vivere e portare con sè Alla base del concept, la visione artistica di Marcantonio, per cui il design non è solo funzione, ma esperienza emotiva capace di generare connessioni immediate tra le persone e lo spazio. La House of Frog diventa così una narrazione tridimensionale, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un racconto vivace fatto di immaginazione e sorpresa. Durante gli eventi serali legati al Roma Summer Fest, l’esperienza si arricchisce ulteriormente: gli ospiti possono ricevere un gadget esclusivo ispirato al mondo Twingo – una piccola rana che diventa profumatore per auto, firmata Marcantonio, che entra a far parte del merchandising dedicato. Un dettaglio che prolunga l’esperienza oltre lo spazio fisico, trasformando un ricordo in oggetto.House of Frog è anche il palcoscenico perfetto per raccontare Renault Twingo E-Tech electric: l’evoluzione contemporanea di un’icona, capace di mantenere intatto il suo spirito giocoso, accessibile e positivo. Con un design che unisce linee arrotondate, colori vibranti e un carattere sempre più espressivo, Twingo torna ad interpretare la mobilità urbana come un’esperienza gioiosa e dinamica, in perfetta sintonia con il mood dell’installazione. Fino al 31 luglio, House of Frog animerà l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, diventando un nuovo punto di riferimento per chi cerca un’esperienza che va oltre l’evento, trasformandosi in luogo di relazioni, emozioni e scoperta.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –(ITALPRESS).