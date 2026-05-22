Rete Clima, 15 anni di sostenibilità concreta

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Foresta Italia cresce tra biodiversità e innovazione ESG

di Askanews - 22 Maggio 2026

Milano, 22 mag. (askanews) – Quindici anni di attività per Rete Clima e quattro anni per Foresta Italia, la campagna nazionale dedicata alla tutela del patrimonio forestale e della biodiversità.

A Milano, durante l’evento “L’Italia respira”, istituzioni, aziende e partner tecnici si sono confrontati sui temi della sostenibilità, della decarbonizzazione e delle nuove strategie ESG, sempre più centrali per il futuro dei territori italiani.

Un modello che punta a trasformare gli obiettivi di sostenibilità delle aziende in interventi concreti sul territorio, mettendo insieme innovazione, tutela ambientale e collaborazione con enti pubblici e filiere forestali. Sentiamo Paolo Viganò, presidente e fondatore di Rete Clima: “Compiamo appunto 15 anni e in questi anni abbiamo costruito, di fatto, una filiera integrata a supporto dell’attività ISG delle imprese. Quindi lavoriamo in tema carbonico, in tema di decarbonizzazione, quindi nell’ambito di quello che è uno sviluppo di foreste italiane, in tutto quello che è il tema della rendicontazione ISG. Quindi ci siamo focalizzati proprio su dei progetti concreti, partecipativi, perché crediamo che questo sia fare sostenibilità, cioè lavorare insieme sul territorio con concretezza”.

Dalla forestazione urbana alla tutela della biodiversità, Foresta Italia continua a crescere coinvolgendo imprese, comunità locali e realtà del settore ambientale in progetti diffusi in tutta Italia. Il bilancio e le prospettive future nelle parole di Giacomo Magatti, Vicepresidente di Rete Clima: “Si tratta di un progetto che mette a terra, di una campagna che mette a terra, è proprio il caso di dirlo, la biodiversità in tutta Italia, con una filiera integrata che va ad attingere piante con passaporto sanitario in vivai controllati regionali, quindi con piante che sono autoctone, che derivano dai territori e con cui si rinaturalizzano aree locali, si va a intervenire su aree danneggiate da eventi estremi quali incendi o tempeste. Il tutto appunto insieme alle aziende, ai comuni e a molti soggetti. Si crea proprio una filiera, una rete, una filiera integrata molto bella e molto vera, molto viva”.

Accanto ai progetti di forestazione, Rete Clima guarda anche all’innovazione tecnologica, con nuove piattaforme digitali pensate per monitorare e rendicontare le azioni di sostenibilità delle aziende.

Un percorso che punta a rendere sempre più misurabile e concreta la transizione ecologica nei territori italiani.