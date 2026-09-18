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La nuova Italia di Mancini la rivoluzione azzurra tra giovani e senatori

Prende forma la nuova Nazionale di mister Mancini, ecco i probabili convocati

di Marzio Amoroso - 18 Settembre 2026

@ANSAfoto

La nuova Italia di Mancini è pronta a prendere forma. Il commissario tecnico sta definendo la lista dei probabili convocati per le prossime sfide. L’obiettivo è del tecnico è ricostruire entusiasmo, rilanciare il gruppo e gettare le basi per Europei 2028 e Mondiale 2030.

Portieri, Donnarumma resta il faro

In porta la gerarchia non cambia. Gianluigi Donnarumma resta il titolare indiscusso. Alle sue spalle si muove una coppia ormai consolidata, con Vicario e Carnesecchi pronti a subentrare. La novità è il giovane Massimo Pessina, classe 2007 del Bologna, valutato per il ruolo di quarto portiere. Un segnale forte verso il futuro.

Difesa, tra certezze e nuove scommesse

In difesa Mancini non rinuncia ai suoi leader. Restano punti fermi Bastoni, Calafiori, Gianluca Mancini, Di Lorenzo e Dimarco. Accanto a loro avanzano profili nuovi e moderni. Spiccano Kayode, Coppola, Ghilardi, Scalvini e Udogie, tutti adatti a una linea difensiva aggressiva. Da seguire anche la situazione di Eddy Kouadio, giocatore conteso tra Italia e Costa d’Avorio.

Centrocampo, cuore tattico della nuova Italia

Il centrocampo resta il motore del progetto. Certezze come Barella, Cristante, Tonali e Frattesi garantiscono equilibrio e intensità. Le novità sono Romano del Cagliari, ex Svizzera, e Doumbia dello Sporting. Entrambi portano dinamismo e qualità. Possibile spazio anche per Fagioli, pronto a rientrare nel giro azzurro.

Esterni e attacco, il reparto più rivoluzionato

Sugli esterni il CT apre diversi ballottaggi. In corsa Vergara, Politano, Cancellieri, Cambiaghi e Bernardeschi. Proprio Vergara è la novità più vicina alla convocazione, pensato come esterno destro offensivo.

In attacco la rivoluzione è evidente. Mancini guarda a profili internazionali come Inacio del Borussia Dortmund e Ali Zoma del Norimberga, capocannoniere della B tedesca. Restano nel giro Esposito, Kean, Raspadori e Retegui, anche se la sua convocazione è in dubbio.

Assenti e linea tecnica del ct

Fuori per problemi fisici Locatelli, Chiesa, Zaniolo e Palestra, ancora in recupero al Chelsea. Molti giovani resteranno all’Under 21, come Lulli, Raimondo, Koleosho, Ndour, Pisilli, Cissé, Palmisani e Daffara.

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