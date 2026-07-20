Politica

Il momento di lasciare la scena

di Alessandro Scipioni - 20 Luglio 2026

Matteo Salvini nel corso del question time alla Camera, a Montecitorio, Roma, 9 luglio 2026. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

​Il prato di Pontida, storico barometro emotivo della Lega, ha catturato quest’anno un’immagine diversa, quasi spettrale, di un movimento che cerca se stesso. L’assenza fisica e simbolica di Umberto Bossi non è un dettaglio cronachistico, rappresenta il sigillo su una parabola che ha esaurito la sua spinta propulsiva. La leadership di Matteo Salvini, protagonista indiscussa di un decennio di trasformazioni radicali, appare oggi come un ciclo storico giunto naturalmente a compimento, vittima non di colpe contingenti, ma del mutamento inesorabile del panorama politico.

Bossi viveva lontano dai riflettori e dalle stanze del potere nel Movimento da lui fondato, ma oggi il suo fantasma rappresenta un richiamo emotivo per un movimento in crisi. Un richiamo confuso, spesso frainteso, ma comunque molto potente.

Il Capitano che va avanti per inerzia

​Salvini come leader va avanti per inerzia, cercando di cavalcare onde che la politica ha già frantumato. La sua intuizione, quella di aver raccolto le macerie del post Fini, offrendo una casa a un popolo di destra rimasto orfano dopo l’implosione del progetto del Popolo della Libertà, è stata la chiave del suo successo. Tuttavia, quella stessa Lega Nazionale, creata per intercettare un elettorato vasto e trasversale, ha smarrito la sua ragion d’essere in un centrodestra dove lo spazio identitario è ormai presidiato da altre formazioni. La forza che un tempo fu il motore del Capitano è diventata oggi il suo limite strutturale.

Il merito storico di Salvini: dalla secessione alla nazione

​È inutile, e probabilmente ingeneroso, avventurarsi nel processo sommario alla gestione salviniana. Bisogna riconoscere, anche da posizioni critiche, il merito storico di aver trasformato definitivamente un partito secessionista in una forza pienamente nazionale.

Grazie a Salvini, la Lega ha smesso di guardare solo alla Padania, diventando un attore centrale del sistema Paese, un partner di governo solido e affidabile. Questo passaggio ha garantito al Carroccio una legittimazione che il progetto originario non avrebbe mai potuto ottenere.

Intendiamoci, già Bossi aveva avviato un percorso simile, ma la lega aveva sempre un piede e mezzo nella secessione. Questa Lega non può più tornare credibilmente alla Padania; la massima aspirazione ora può essere un federalismo nazionale. Autonomismo non è più secessione.

Il futuro della Lega e la vocazione settentrionale

​Tuttavia, il futuro non può più essere una replica del passato. La Lega conserva una classe dirigente tra le più preparate e radicate del centrodestra, con amministratori locali che rappresentano la spina dorsale del territorio. Il suo senso profondo risiede in quella vocazione settentrionale, nella capacità di mediare le istanze dei settori produttivi del Nord, vero motore economico del Paese. È qui che risiede la prospettiva di un partito che non deve sparire, ma tornare a occupare il proprio spazio naturale.

​Si torna, dunque, alla lezione di Giorgio Almirante: un leader non si giudica da come entra sulla scena, ma dalla consapevolezza con cui sa uscirne.

Almirante, che proveniva dalla famiglia di attori, diceva che la grandezza di un attore si vede non da come entra sul palcoscenico, cosa che credono erroneamente in molti, ma da come lo lascia.

Il Come in politica si sovrappone al Quando!

Salvini deve avere la capacità di comprendere che ha un merito storico oggettivo nella storia nazionale; oggi messo certo in ombra da una serie di errori concatenati negli anni. È il momento di fare un passo indietro, per andare via prima che l’autorevolezza sia cancellata del tutto. Andarsene prima di essere cacciati dalla storia, consente di avere un trattamento migliore da questa.

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