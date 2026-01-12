Attualità

Sandbox VR sbarca in Italia: la realtà virtuale diventa un’esperienza collettiva

di Redazione - 12 Gennaio 2026

La realtà virtuale non è più solo un visore e una stanza vuota: con Sandbox VR, leader mondiale nel settore delle esperienze immersive, il virtuale diventa fisico, condiviso e spettacolare. Un modello che ha conquistato milioni di utenti nel mondo. E che ora guarda con sempre maggiore attenzione all’Italia, dove la prima sala è stata aperta a Treviso e nuove aperture sono attese nei prossimi mesi. La sandbox realtà virtuale rappresenta oggi uno degli esempi più avanzati di intrattenimento esperienziale. Non videogiochi tradizionali, ma vere e proprie avventure vissute in prima persona. Ovviamente, all’interno di ambienti digitali in cui il corpo si muove liberamente nello spazio.

Cos’è Sandbox VR e perché è diversa

Fondata a Hong Kong e oggi presente in decine di città tra Stati Uniti, Europa e Asia, Sandbox ha rivoluzionato il concetto di VR puntando su esperienze free-roaming multiplayer. I partecipanti non sono fermi, ma camminano, si muovono e interagiscono fisicamente tra loro all’interno di un’arena reale che viene riprodotta in modo identico nel mondo virtuale. Grazie a sensori di movimento, visori di ultima generazione e tute tracciate, ogni gesto viene replicato con precisione. Il risultato è un livello di immersione difficilmente replicabile con la VR domestica.

Dall’America all’Europa, ora tocca all’Italia

Sandbox VR è già un punto di riferimento globale per il settore della realtà virtuale esperienziale. Le sue sale sono frequentate da famiglie, gruppi di amici, aziende e appassionati di tecnologia. L’arrivo in Italia segna un passaggio strategico importante. La prima sala italiana di Sandbox VR è stata inaugurata a Treviso, aprendo di fatto il mercato nazionale a un nuovo tipo di intrattenimento immersivo. Una scelta non casuale, che guarda a un pubblico curioso, tecnologicamente preparato e sempre più attratto da esperienze innovative. Secondo quanto trapela dagli operatori del settore, nuove aperture sono attese in altre città italiane, con particolare interesse verso grandi centri urbani e poli turistici. Segno che il modello Sandbox VR viene considerato sostenibile e in forte crescita.

Avventure condivise, non solo gioco

Uno degli elementi vincenti dei giochi di realtà virtuale della Sandbox è la dimensione collettiva. Le esperienze proposte spaziano da mondi fantasy a invasioni zombie, da missioni spaziali a sfide cooperative, ma hanno tutte un punto in comune: si giocano insieme. Questo rende Sandbox VR particolarmente appetibile anche per team building aziendali, eventi privati e feste. L’esperienza dura circa 30 minuti, ma l’impatto emotivo è molto più duraturo.

Il futuro della realtà virtuale passa da qui

In un mercato che fatica a trovare un pubblico stabile nel contesto domestico, Sandbox VR sembra aver individuato la chiave giusta: trasformare la tecnologia della realtà virtuale in esperienza fisica, sociale e memorabile. Un format non promette il futuro, lo mette in scena. E con l’Italia appena entrata nella mappa globale di Sandbox VR, è probabile che nei prossimi anni il confine tra reale e virtuale diventi sempre più sottile. E sempre più divertente.