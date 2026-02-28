Italpress Notizie Spettacoli

Sanremo, Conti “De Martino condurrà il festival 2027”. Bocelli arriva a cavallo

di Italpress - 28 Febbraio 2026

SANREMO (ITALPRESS) -“Non possiamo ignorare quello che sta succedendo”. Lo ha detto Carlo Conti, in apertura della serata finale del festival di Sanremo, riferendosi alla crisi in Medio Oriente. “Ogni guerra – aggiunge – colpisce soprattutto i bambini. Vorremmo che da Sanremo si alzasse l’impegno per proteggere i bambini soprattutto nelle zone di guerra”.

E’ Francesco Renga ad aprire, tra i big, la gara della serata finale del 76esimo Festival di Sanremo.

Nino Frassica, co-conduttore dell’ultima serata, fa il suo ingresso all’Ariston con i capelli bicolore come Malgioglio e lancia il decalogo del vero conduttore del Festival. “Essere vivo, avere minimo tre anni e massimo 133, essere in salute ed avere la fedina penale pulita, ma per te facciamo un’eccezione”, dice Frassica a Conti. Poi lancia “con il codice 3, Lucio Corsi…”.

Andrea Bocelli, super ospite della serata, infiamma l’Ariston. Arriva sul cavallo bianco sulle note de “Il Gladiatore”. Poi raggiunge il palco. Prima al pianoforte con “Il mare calmo della sera” poi in piedi al centro della scena intona “Con te partirò”.

Nel corso della serata Carlo Conti ha annunciato che Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del festival 2027.

