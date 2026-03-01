Italpress Notizie Spettacoli

Sanremo, il trionfo di Sal Da Vinci: “La mia è la vittoria di un popolo” / Video

di Italpress - 1 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – La finale di Sanremo, conclusasi con il trionfo di Sal Da Vinci, totalizza una media del 68,8% con 11 milioni e 22 mila spettatori (Total Audience).

SAL DA VINCI “LA MIA E’ LA VITTORIA DI UN POPOLO”

“La mia è la vittoria di un popolo”. È visibilmente emozionato in sala stampa il vincitore del Festival di Sanremo 2026. “L’emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso questo affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato – dice Sal Da Vinci – La mia è la vittoria di un popolo, di tutti quelli che come me hanno perseverato nei sogni. Ieri sera si è realizzato un sogno che avevo da quando sono nato. Ho iniziato questo mestiere quando avevo 7 anni, continuare a perseverare, tra cadute e risalite, non è stato facile. È la vittoria di tuti quelli come me che vengono dal basso”. Sulla musica napoletana, aggiunge: “Napoli ha sempre cantato, forse meno a Sanremo, ma ha sempre cantato. La sua musica, la sua cultura musicale, è riconosciuta in tutto il mondo ed è dell’Italia tutta”.

Su Sanremo ha ricordato che “in passato ci sono state grandissime difficoltà, avevo fatto tredici tentativi, poi è andata bene nel 2009 e ora, dopo 17 anni, posso dire che è andata benissimo, è la realizzazione di tutti quelli come me che hanno sempre perseverato”. Da Vinci vuole, poi, “condividere anche con Geolier, che viene dal popolo, questo premio. La sua opera è rimasta un po’ incompiuta qui a Sanremo”.

Adesso lo attende l’Eurovision: “In questo momento mi tocca ma mi sembra una cosa così grande da affrontare, un impegno così bello portare la musica italiana fuori dal nostro Paese, non so che dire, è una cosa che mi invade, ho sempre visto la musica come grande aggregazione, pace nel mondo, questa manifestazione così importante in Europa l’Italia deve esserci”. A chi gli chiede quanto sia stata importante la moglie Paola nella sua vita e nella sua carriera, il cantante risponde: “Paola è stata ed è una compagna di vita importante”. “Grazie a lei sono riuscita a sopravvivere nella tana dei lupi. Mi ha sempre sostenuto e incoraggiato, è una donna eccezionale, una donna fantastica. Ci conosciamo dall’84, il primo bacio ce lo siamo dati a Posillipo”.

Dopo la vittoria al Festival “non ci siamo parlati tanto, ci siamo guardati, ci conosciamo così tanto che ormai andiamo in simbiosi”. Un ultimo commento è per il meme che sta circolando sui social sul quale è scritto che voterà “no” al referendum sulla giustizia: “È una fake news, non l’ho mai detto, non mi sono mai esposto, fino all’ultimo uno può decidere quello che vuole”.

IL VIDEO

