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Santanché fa le congratulazioni a Mazzi: “Felice per la nomina”

di Pietro Pertosa - 3 Aprile 2026

A Gianmarco Mazzi, nuovo ministro al Turismo, sono giunte anche le congratulazioni di Daniela Santanché. Che, in una nota, s’è voluta congratulare con il suo successore augurandogli l’in bocca al lupo. Non era scontato, considerando come ci si era lasciati. Con freddezza e qualche rimpianto. Le parole di Santanché sembrano chiudere una vicenda politica. E adesso il governo tenta di blindarsi per andare avanti, fino all’obiettivo di giungere alla fine del mandato.

Santanché fa le congratulazioni a Mazzi

Il past ministro del Turismo Daniela Santanché non ha voluto far mancare la sua voce nel coro dei complimenti e delle congratulazioni giunte a Gianmarco Mazzi. “Le mie più sincere e sentite congratulazioni al nuovo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Una scelta giusta, grazie alla quale l’industria turistica italiana potrà contare su una figura di assoluto spessore”, ha affermato l’ex ministro. Che ha aggiunto: “Fiera di aver ricoperto questo incarico e felice che l’operato verrà portato avanti da una persona come lui, sono sicura che il ministro Mazzi continuerà a dare slancio a un settore che, negli ultimi anni, macinando record e primati, abbiamo reso centrale per il benessere socioeconomico dell’Italia”.

Tra tante congratulazioni spuntano disponibilità e inviti al dialogo

Non solo quelle di Santanché, a Mazzi stanno giungendo decine e decine di congratulazioni. E, soprattutto dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni di categoria, già fioccano gli inviti a incontrarsi e a collaborare. Coldiretti, per esempio, esprime apprezzamento per la scelta di affidare il dicastero all’ex sottosegretario alla Cultura. E il presidente Ettore Prandini aggiunge: “Coldiretti si rende fin da subito disponibile a collaborare per definire politiche efficaci che mettano al centro il ruolo dell’agricoltura nella promozione del territorio e nella crescita economica del Paese”.