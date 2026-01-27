Economia

Siglato l’accordo commerciale tra Ue e India

Esulta Ursula: "La madre di tutti gli accordi". Salteranno fin a 4 miliardi di dazi

di Giovanni Vasso - 27 Gennaio 2026

Dalle parole, per una volta, ai fatti: siglato l’accordo commerciale tra Ue e India. Saltano fino a quattro miliardi di dazi. L’intesa è stata sottoscritta da Ursula von der Leyen, Antonio Costa e dal padrone di casa Narendra Modi alla Hyderabad House di Nuova Delhi. L’intesa punta a liberalizzare il dialogo commerciale tra il Vecchio Continente e il subcontinente indiano e tocca tanti punti diversi, concentrandosi su alcuni comparti strategici.

Via all’accordo commerciale Ue-India

Era stata annunciata, è arrivata. I numeri dell’intesa, snocciolati dal premier indiano Modi, sono importanti. A dir poco. Già, perché l’accordo “copre circa il 25% del prodotto interno lordo mondiale” oltre a “un terzo del commercio mondiale”. Ma non è tutto perché per il capo del governo dell’India, l’intesa “offrirà molte opportunità agli 1,4 miliardi di abitanti dell’India e ai milioni di cittadini dell’Ue”. Non a caso, ha sottolineato Modi, “In tutto il mondo si dice che sia l’accordo di tutti gli accordi”. Una citazione, nemmeno troppo letterale, da Ursula von der Leyen.

“La madre di tutti gli accordi”

Se quella economica è una guerra, l’accordo tra Ue e India rappresenta la madre di tutte le battaglie. Ma, poiché il lessico bellico è meglio tenerlo di fianco, per Ursula von der Leyen l’intesa diventa “la madre di tutti gli accordi”. La presidente della Commissione ci crede: “Questa è la storia di due giganti: la seconda e la quarta economia mondiale. Due giganti che scelgono la partnership, in vero stile win-win. Un messaggio forte: la cooperazione è la migliore risposta alle sfide globali. Questo accordo commerciale integrerà ulteriormente le nostre catene di approvvigionamento e rafforzerà il nostro potere manifatturiero congiunto. Taglierà fino a 4 miliardi di euro di dazi doganali annuali per gli esportatori”.