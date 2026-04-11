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L’identikit torna con Simonetta Ferrero: ora online la quindicesima puntata sul nostro canale YouTube

di Redazione - 11 Aprile 2026

Una storia che sembrava impossibile, un volto familiare dietro cui si celava un segreto inimmaginabile. Sul nostro canale YouTube è finalmente disponibile la quindicesima puntata de L’identikit, il podcast crime che analizza i casi più oscuri e inquietanti della cronaca nera internazionale.

In questo nuovo episodio entriamo nella storia di Simonetta Ferrero, un caso che ha lasciato il segno nell’immaginario collettivo italiano: una vicenda in cui nulla era davvero come appariva e in cui le domande rimaste senza risposta pesano ancora oggi.

L’identikit, Simonetta Ferrero: cosa approfondiremo in questa puntata?

In questo episodio non ci limiteremo a raccontare i fatti, ma proveremo a ricostruire il profilo psicologico e il contesto che hanno reso questa storia uno dei casi più complessi e inquietanti della cronaca nera italiana:

Il contesto: Chi era Simonetta Ferrero e quale realtà si celava dietro la sua storia apparentemente ordinaria.

Chi era Simonetta Ferrero e quale realtà si celava dietro la sua storia apparentemente ordinaria. La maschera: Come la verità abbia potuto restare nascosta così a lungo agli occhi di chi le stava vicino.

Come la verità abbia potuto restare nascosta così a lungo agli occhi di chi le stava vicino. Le crepe nelle indagini: Le incongruenze, le bugie e i dettagli che hanno permesso agli inquirenti di aprire squarci sempre più profondi su una vicenda oscura.

Le incongruenze, le bugie e i dettagli che hanno permesso agli inquirenti di aprire squarci sempre più profondi su una vicenda oscura. L’orrore del quotidiano: I particolari più disturbanti di una storia che ha riacceso il dibattito pubblico sul disagio invisibile e sulle violenze che si consumano lontano dai riflettori.

I particolari più disturbanti di una storia che ha riacceso il dibattito pubblico sul disagio invisibile e sulle violenze che si consumano lontano dai riflettori. L’identikit: Chi era davvero la persona al centro di questo caso? Un’anima spezzata, un ingranaggio impazzito o il risultato silenzioso di dinamiche che nessuno aveva voluto vedere?

L’obiettivo de L’identikit è andare oltre la superficie dei fatti. Attraverso l’analisi delle testimonianze, delle indagini e del contesto psicologico del caso, cerchiamo di comprendere come possano nascere storie così estreme e di restituire una prospettiva più profonda su ciò che si nasconde dietro il volto di chi compie il male.

La puntata è disponibile ora sul nostro canale YouTube. Iscrivetevi, attivate la campanella e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo episodio.

Se ti sei perso le altre puntate puoi recuperarle qui: L’identikit