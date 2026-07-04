Politica

Mattarella saluta il 4 luglio: “Usa e Italia lavorino insieme”

Il messaggio del Quirinale per i 250 anni dell'indipendenza Usa: "Frangente storico senza precedenti"

di Pietro Pertosa - 4 Luglio 2026

In occasione delle celebrazioni per il 4 luglio, che quest’anno coincidono con il 250esimo anniversario dall’indipendenza americana, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump un importante messaggio in cui, insieme alle congratulazioni, ricorda l’importanza dei rapporti tra le due Nazioni richiamando i governi di Usa e Italia a una collaborazione sempre più stretta e leale nei “consessi internazionali”.

Il messaggio di Mattarella per il 4 luglio

“Quest’anno la festa del 4 luglio acquisisce un significato eccezionale per gli Stati Uniti d’America, ricorrendo il duecentocinquantesimo anniversario dell’indipendenza. Desidero pertanto rivolgere all’amico popolo statunitense le più vive felicitazioni della Repubblica Italiana e mie personali”. Così ha esordito il Presidente Mattarella nel messaggio inviato a Trump per il 4 luglio. “L’odierna celebrazione appartiene alla storia degli Stati Uniti ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei princìpi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice”.

Relazioni internazionali e rapporti Usa-Italia

“Muovendo da questi ideali fondativi la Dichiarazione di Indipendenza del 1776 ha ispirato il percorso politico e civile degli Stati Uniti, come di molti altri popoli in ogni continente. Tali nobili sollecitazioni sono state e restano, inoltre, punto di riferimento di una visione delle relazioni tra gli Stati modellata sul diritto, sulla cooperazione e sul sostegno alle istituzioni internazionali sorte nella ripulsa delle tragedie del secolo scorso”, ha proseguito il Capo dello Stato. Che ha poi concluso il suo messaggio richiamando alla collaborazione. “In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l’umanità, è essenziale che Washington e Roma – ha detto Mattarella celebrando il 4 luglio -, anche nell’alveo dell’Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero”.