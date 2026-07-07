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Sky presenta i nuovi palinsesti, serie su Vialli e documentario su Mattarella

di Italpress - 7 Luglio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Una stagione costruita attorno alle “storie che restano nella memoria”, con un’offerta che rafforza le produzioni originali italiane, amplia i format legati alla realtà e conferma i grandi marchi dell’intrattenimento. E’ questa la filosofia della stagione 2026-2027 di Sky, presentata oggi al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Tra le novità della stagione ci sono Taste of Italy, un nuovo viaggio gastronomico attraverso l’Italia di Antonino Cannavacciuolo affiancato da Chiara Pavan e Anna Zhang; Cooking grandmas, un talent dedicato alle nonne con Alessandro Borghese; Italia per due – Appunti disordinati di viaggio, travel show condotto Fabio Caressa e Benedetta Parodi su TV8, una gara in cui la coppia vive esperienze proposte da guide locali in gara tra loro.

A questi si aggiungono nuove serie: il medical Codice Nero con Lino Guanciale e Valentina Bellè che racconterà un pronto soccorso dal punto di vista italiano, “ma non sarà una serie di denuncia”; La bella stagione dedicata allo scudetto della Sampdoria 1990/91 e all’amicizia tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini e Quelli della mala, ambientata nella Milano degli Anni 70, con Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Charlie, giovane diviso tra il desiderio di diventare un criminale, per l’amicizia con Renato Vallanzasca, e il sogno di fare il comico al Derby.

Tra i nuovi progetti ci sono anche Gucci – Fine dei giochi con Miriam Leone e Francesco Scianna affidata alla regia di Gabriele Muccino, con al centro la celebre famiglia della moda; Il sospetto, thriller diretto da Mauro Mancini con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, che prende il via dalla morte di una ragazzina; e Fuorimenu – Una brigata dietro le sbarre, dramedy ambientata nelle cucine di un carcere, con Maurizio Lastrico nei panni dello chef Arturo Lorenzi, impegnato a guidare una brigata composta da detenuti e detenute.

“Siamo in un momento in cui raccontare storie è un mestiere meraviglioso, non semplicissimo. Vogliamo narrare storie che nascono dalla realtà e poi si sviluppano nella parte creativa. L’ispirazione che il mondo ci dà deve trasformarsi in racconti che restino nella memoria indipendentemente che siano serie, film o show”, ha spiegato Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment sottolineando di voler continuare a puntare sul valore creativo delle persone piuttosto che sugli algoritmi. “Noi – ha aggiunto – puntiamo ancora sugli esseri umani, sulla loro capacità di trovare la chimica giusta per creare contenuti e costruire un palinsesto”.

Tra i programmi di intrattenimento vengono confermati X Factor con il nuovo giudice Irama e la finale che torna al Forum di Assago dopo due anni di trasferta in piazza del Plebiscito a Napoli, e MasterChef Italia, che nella scorsa stagione ha superato i 200 mila spettatori medi nei sette giorni e registrato una crescita del 180% delle conversazioni social. Torna anche Gialappa’s Show con i Gialappi Marco Santin e Giorgio Gherarducci e il Mago Forest, definito da Sky una delle “colonne portanti” dell’offerta free-to-air, che ha contribuito al secondo miglior mese di maggio nella storia di TV8.

Confermati, inoltre, Quattro ristoranti, Quattro hotel e Quattro matrimoni. Tornerà, ma non subito, Money Road. “E’ uno show che rimane nei nostri piani. Ha un tema e un aspetto valoriale molto importanti: è un vero esperimento sociale, nel quale autori e produzione devono continuare a porsi nuove domande”, ha spiegato De Bellis confermando che la squadra è già al lavoro.

Sul fronte della serialità arriva Nord Sud Ovest Est, terzo capitolo della storia degli 883, la seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli con Salvatore Esposito, nuovi episodi de I delitti del BarLume dove arrivano Caterina Guzzanti e Massimo Ceccherini, e Avvocato Ligas, già rinnovato anche per una terza stagione. “La varietà è una delle nostre linee guida. Non abbiamo un solo filone, cerchiamo di parlare a pubblici sempre più larghi e diversi”, spiega Emanuele Marchesi che ha preso il posto di Nilss Hartmann a Sky Studios Italia.

Completa il palinsesto una ricca offerta di documentari e produzioni factual dedicate alla cronaca, allo sport e ai grandi protagonisti italiani, tra cui lavori su Sergio Mattarella e Gian Piero Galeazzi, in linea con una strategia che punta sempre più su storie ispirate alla realtà. Confermato anche il rafforzamento dell’offerta informativa di Sky TG24, che continuerà a puntare sul racconto dell’attualità e dell’approfondimento. Completa il palinsesto una ricca offerta di documentari e produzioni factual dedicate alla cronaca, allo sport e ai grandi protagonisti italiani.

Tra i titoli annunciati figurano la serie sulla Presidenza di Sergio Mattarella, con immagini inedite e il racconto del Quirinale attraverso il lavoro dei videomaker che seguono ogni giorno il Capo dello Stato, i documentari Aldair. Cuore giallorosso e Giampiero Boniperti – L’unica cosa che conta, oltre a nuovi racconti ispirati alla cronaca recente.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).