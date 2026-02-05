Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Economia

Slow Wine Fair 2026, vino motore sociale a BolognaFiere

di Angelo Vitale -

(Fonte: Slow Wine Fair)

Dal 22 al 24 febbraio 2026 torna a BolognaFiere la Slow Wine Fair, evento internazionale ideato da Slow Food e organizzato con BolognaFiere in contemporanea con SANA Food. La fiera celebra il vino buono, pulito e giusto con oltre 1.000 cantine espositrici italiane e internazionali distribuite nei padiglioni 15 e 20. L’edizione punta a raccontare come la viticoltura possa contribuire non solo alla qualità del prodotto, ma anche alla inclusione sociale, alla rigenerazione dei territori e alla dignità del lavoro agricolo.

Oltre 1.000 cantine e migliaia di etichette in degustazione

La Slow Wine Fair 2026 espone i vini di produttori che hanno sottoscritto il Manifesto per il vino buono, pulito e giusto, impegnandosi per pratiche sostenibili, rispetto dell’ambiente e supporto alle comunità agricole. Sono attese oltre 5mila etichette da degustare, con molte cantine certificate biologiche, biodinamiche o in conversione. L’evento è aperto sia agli operatori del settore sia agli appassionati, con degustazioni, stand e momenti di confronto diretto con i vignaioli.

Tema 2026: “Il vino giusto” per inclusione e sviluppo

Il filo conduttore dell’edizione è il concetto di “vino giusto” come strumento di trasformazione sociale. Conferenze e incontri approfondiscono come la viticoltura possa favorire l’inclusione di lavoratori stranieri, l’empowerment di donne e giovani, il ristoro delle aree rurali marginali e un lavoro dignitoso per tutti gli attori della filiera. Questi aspetti sociali si intrecciano alla sostenibilità ambientale, all’uso responsabile delle risorse e alla tutela della biodiversità.

Conferenze, masterclass e mixology lab

La Slow Wine Fair offre un programma ricco di eventi formativi che includono conferenze specialistiche, masterclass internazionali e degustazioni guidate dal team di esperti. L’area dedicata alla mixology esplora anche il mondo degli spirits e degli amari, grazie alla collaborazione con Amaroteca e ANADI. La fiera include inoltre momenti di confronto sui principali temi del settore vitivinicolo e sulle sfide future dei produttori.

Sinergia con SANA Food e opportunità B2B

La contemporaneità con SANA Food, salone dedicato all’alimentazione sana e sostenibile, offre un percorso integrato per visitatori e operatori. Con un solo titolo di ingresso si può accedere a entrambe le fiere, facilitando networking, business e collaborazioni internazionali nel settore agroalimentare e vitivinicolo. L’evento è patrocinato da istituzioni come il Ministero dell’Agricoltura, il Comune di Bologna e la Camera di Commercio di Bologna, consolidando il ruolo della Slow Wine Fair come piattaforma di riferimento per il vino sostenibile.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news