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Sogin “Bene la delibera ARERA su Deposito Nazionale e Parco Tecnologico”

di Italpress - 7 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sogin esprime “soddisfazione” per la delibera n. 317/2026 pubblicata oggi dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che “riconosce integralmente gli acconti per le attività relative al Deposito Nazionale e Parco Tecnologico”, precedentemente sospesi con la deliberazione n. 209/2026. Il provvedimento, si legge in una nota, “conferma che la sospensione aveva carattere esclusivamente temporaneo ed era connessa al completamento della documentazione di pianificazione richiesta dall’Autorità, successivamente trasmessa da Sogin nell’ambito del consueto e costruttivo confronto istituzionale”.

In occasione della deliberazione n. 209/2026, Sogin “aveva chiarito che la sospensione degli acconti non era riconducibile a criticità nella gestione del progetto e aveva espresso la convinzione che le erogazioni sarebbero riprese una volta completato l’iter documentale. La decisione adottata oggi da ARERA conferma tale impostazione e consente di proseguire con regolarità le attività previste”. Sogin, prosegue la nota, “continuerà nello svolgimento delle attività di propria competenza, nel rispetto del mandato affidatole dalla legge e in stretto coordinamento con le istituzioni competenti, affinché il progetto del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico possa procedere secondo il percorso previsto”.

– foto ufficio stampa Sogin –

(ITALPRESS).