Pecoraro Scanio: “Stop a Schengen è un danno al turismo italiano”

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"Gli spagnoli tra i principali flussi di visitatori"

di Askanews - 7 Agosto 2026

Roma, 7 agosto – “La sospensione del Trattato di Schengen nei confronti della Spagna sta arrecando un grave danno all’economia italiana, in particolare al settore turistico. Gli spagnoli rappresentano infatti uno dei principali flussi di visitatori verso il nostro Paese ed è incomprensibile penalizzare rapporti e mobilità per ragioni di pura propaganda”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura che insegna turismo sostenibile nelle università di Milano,Roma e Napoli.

“È assurdo – prosegue Pecoraro Scanio – giustificare questo provvedimento con presunte emergenze legate all’immigrazione proveniente da Ceuta, una narrazione che non trova riscontro nella realtà. Si tratta di una scelta che rischia di compromettere inutilmente i rapporti con un partner europeo strategico e di colpire interessi economici concreti del nostro Paese”.

“Il Governo spagnolo ha chiesto all’Italia di revocare questa misura e anche la Commissione europea ha espresso critiche. Occorre avere il coraggio di mettere al primo posto gli interessi dell’Italia, delle imprese e del turismo, anziché inseguire una propaganda securitaria che strizza l’occhio all’estrema destra”.

“L’Italia – conclude Pecoraro Scanio – è una grande destinazione turistica internazionale e deve continuare a essere percepita come un Paese aperto, accogliente e pienamente inserito nello spazio europeo della libera circolazione. Mantenere blocchi e restrizioni alle frontiere rischia di compromettere la reputazione internazionale del nostro Paese e di danneggiare seriamente il futuro dell’economia turistica italiana”.