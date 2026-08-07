Politica

“Non c’è spazio per chi sfrutta i migranti per avere lavoro a basso costo”

Le parole della premier scuotono l'Europa: "Indegno del nostro modello sociale chi sfrutta i traffici criminali"

di Paolo Diacono - 7 Agosto 2026

“Non c’è spazio in Europa per chi sfrutta i migranti per avere manodopera a basso costo”, ci voleva Giorgia Meloni (e uno scontro furioso con la Spagna) per ricordare (non solo) alla sinistra una delle leggi del lavoro più odiose. Si paga meno chi arriva da lontano, si hanno margini di guadagno più alti. E si fa del male alle economie nazionali e comunitarie. L’Italia, ma non solo lei, è tra i Paesi che maggiormente hanno fatto nel corso del tempo del risparmio sul lavoro un elemento di competitività. Sbagliando, e di grosso.

Meloni al lavoro: “No a sfruttare migranti”

La giornata e il posto scelti per lanciare un messaggio forte su migrazioni e lavoro, per Meloni non sono un caso. Il videomessaggio inviato per le celebrazioni del 70esimo anniversario della strage di Marcinelle. Quando decine di minatori italiani, sfruttati dai proprietari del Belgio, finirono uccisi in una delle più sanguinose stragi sul lavoro che l’Europa del ‘900 ricordi. Meloni, su questo tema, è stata fin troppo chiara. E non lascia alcuno spazio di manovra né margine di “trattativa”. No a chi spera nei “flussi” per garantirsi manodopera a basso costo. Da sfruttare.

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L’8 agosto la Giornata europea delle vittime sul lavoro

Meloni ha spiegato: “L’8 agosto sarà presto proclamata Giornata europea per le vittime sul lavoro: una giornata per riaffermare la dignità del lavoro, per rinnovare l’impegno per garantire condizioni eque ai lavoratori europei ed extra-europei che rispettano le regole e contribuiscono al benessere delle nostre società, per affermare che in Europa non c’è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell’immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti”. E non è tutto. “Perché, per noi, il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza e alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo”-