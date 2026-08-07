Cronaca

Pestaggio mortale di Cervia: quattro fermati

I fatti si erano verificati nel mese di luglio. Sul piazzale di viale Tritone a Pinarella di Cervia la vittima, il cinquantaquattrenne Nicola Musiani, era stata mortalmente aggredita dal gruppo

di Giorgio Brescia - 7 Agosto 2026

Pestaggio mortale a Pinarella di Cervia: fermati quattro giovani tra i 19 e i 23 anni.

Pestaggio mortale a Cervia: la svolta

C’è una svolta decisiva nelle indagini sul drammatico pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso sul litorale ravennate.

I carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima e del Nucleo Investigativo di Ravenna hanno eseguito il fermo di quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni

i giovani sono tutti residenti nella provincia di Forlì-Cesena. L’accusa formalizzata nei loro confronti è di omicidio in concorso, con l’aggravante dei futili motivi.

Dopo poche settimane uno sviluppo importante per una vicenda che aveva sconvolto la città di Cervia.

La brutale aggressione

I fatti si erano verificati sul piazzale di viale Tritone a Pinarella di Cervia, dove la vittima, il cinquantaquattrenne Nicola Musiani, era stata violentemente aggredita dal gruppo.

Le lesioni riportate durante il pestaggio si erano rivelate fatali. L’uomo era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove ne venne dichiarato il decesso il mercoledì successivo all’aggressione.

Le attività investigative condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di risalire all’identità dei quattro presunti responsabili e di far scattare i provvedimenti di fermo.