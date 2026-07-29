Esteri

Incendi in Spagna e Francia, l’Europa brucia

Francia e Spagna bruciano, la quarta ondata di calore incendia l'Europa

di Marzio Amoroso - 29 Luglio 2026

La situazione degli incendi tra Spagna e Francia è sotto stretta osservazione, perché la nuova ondata di caldo prevista nei prossimi giorni potrebbe rendere più instabili alcuni fronti già critici. Le autorità dei due Paesi confermano che ci sono emergenze e migliaia di sfollati, il rischio resta alto per via delle temperature in aumento e della forte siccità che interessa molte regioni.

Spagna, focolai attivi e rischio in crescita

In Spagna i servizi antincendio segnalano focolai attivi in alcune aree interne, soprattutto tra Castiglia-La Mancia, Andalusia e l’area Valenciana. La diffusione delle fiamme è stata contenuta nelle ultime ore, ma il quadro resta delicato. Le temperature previste tra 38 e 40 gradi potrebbero riaccendere zone già colpite, con particolare attenzione ai territori più secchi dell’interno peninsulare. Le autorità regionali parlano di una situazione sotto controllo ma fragile, perché il vento caldo e l’umidità molto bassa possono favorire nuovi inneschi. La protezione civile invita alla prudenza nelle aree rurali, dove il rischio resta elevato.

Francia, attenzione nel Sud-Ovest

In Francia il monitoraggio è concentrato nel Sud-Ovest, dove la vegetazione è molto secca dopo settimane di caldo. I Vigili del Fuoco hanno gestito alcuni roghi boschivi senza che si trasformassero in grandi incendi. Non risultano evacuazioni di massa né criticità paragonabili a stagioni passate, ma il livello di allerta resta alto. Le previsioni indicano un aumento delle temperature fino a 36–38 gradi, con picchi più intensi nelle zone interne. Questo scenario potrebbe rendere più complesso il lavoro delle squadre impegnate nel controllo dei focolai residui.

L’ondata di caldo è il fattore decisivo

La nuova ondata di caldo è il punto centrale delle prossime ore. Spagna e Francia si preparano a giornate con valori molto elevati, che possono trasformare piccoli incendi in fronti più estesi. La combinazione tra siccità, vento caldo e vegetazione secca è il principale elemento di rischio.

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