Cinema

Star Trek compie sessant’anni: il viaggio dell’Enterprise continua

Sono passati sessant’anni da quando, per la prima volta, andava in onda una puntata di Star Trek. Era l’8 settembre del 1966.

di Paolo Diacono - 8 Settembre 2026

Sono passati sessant’anni da quando, per la prima volta, andava in onda una puntata di Star Trek. Era l’8 settembre del 1966. Il titolo di quell’episodio già lasciava presagire un mondo intergalattico di avventure che, dalla fantascienza, si poteva ricollegare non solo al tema del viaggio stellare ma a quello, appunto, del viaggio in se e per sé. Human Trap fu la prima puntata della serie, trasmessa per la prima volta in America dalla Nbc. Certo, c’era stato il primo “pilota” intitolato “The Cage”, in italiano “Lo zoo di Talos”. Ma fu da quel giorno che partì un’epopea che non s’è più fermata.

Star Trek compie sessant’anni

La serie canonica è composta da tre stagioni e 79 episodi. Poi, però, c’è tutto un (altro) mondo. I fan del capitano Kirk, di Spock e del viaggio della Enterprise sono milioni in tutto il globo e, naturalmente, un universo così affascinante non poteva essere, di certo, lasciato inesplorato. Così, nel corso degli anni, sono state pubblicate ben dieci serie e spinoff a cui si son affiancati ben tredici film. Insomma, il franchise di Star Trek ha letteralmente accompagnato, nel corso degli ultimi decenni, il cinema e la tv affrontando, con nuove storie, tutte i grandi cambiamenti. Fino a giungere allo streaming.

Streaming, ultima frontiera

Sì, è vero. Spazio, e non streaming, ultima frontiera. L’universo di Star Trek, però, è come quello vero e continuerà ad espandersi. Già, perché è già online sui canali di Paramount+ la quarta stagione di Star Trek Strange New Worlds. E la quinta è già in cantiere: uscirà nel 2027. Perché avrà pure sessant’anni, ma la saga dell’Enterprise ha ancora tanto da dire. Oggi più che mai, in tempi di intelligenza artificiale e di nuova conquista (vera) dello Spazio.