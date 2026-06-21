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Stellantis Fleet&Business Solutions, a Torino evento con 50 clienti B2B europei

di Italpress - 21 Giugno 2026

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis Fleet&Business Solutions, l’ente Stellantis che gestisce il segmento di mercato relativo alle Flotte e al B2B, ha riunito a Torino i suoi principali 50 clienti europei nell’evento denominato “Future is Fleet, Future is Now”.

Nella suggestiva location del Centro Congressi del Lingotto, Joèl Verany, Head of Stellantis B2B Enlarged Europe, ha condiviso sia i positivi risultati raggiunti da Stellantis nel settore Flotte, sia la futura strategia. Al suo fianco c’erano gli International Key Account Manager di Stellantis, che hanno potuto dialogare in presa diretta coi clienti costituiti da Grandi Aziende e Società di Noleggio a Breve e Lungo Termine, creando un forte spirito di squadra.

Joel Verany ha innanzitutto sottolineato la solida performance conseguita: “Nel 2025, grazie a voi, Stellantis ha immatricolato oltre 1.300.000 veicoli in Europa nel settore B2B e RAC. Più del 50% delle vendite complessive di Stellantis, a conferma dell’importanza di questo segmento, dove i nostri ordini sono cresciuti del 10% rispetto all’anno prima. Ugualmente, con le vendite realizzate nel nostro settore, Stellantis sta sostenendo la transizione energetica: infatti, le motorizzazioni 100% elettriche hanno registrato un incremento di 5 punti percentuali”.

Su questi positivi risultati si innesta la prossima strategia di Stellantis dedicata al settore B2B: “A partire dall’allargamento della copertura del mercato – continua Joel Verany – in cui ciascuno dei nostri marchi avrà una caratterizzazione sempre più definita, per restare al passo con l’evoluzione della tecnologia e delle necessità dei nostri clienti. I prossimi anni vedranno il lancio di oltre 50 nuovi modelli in Europa, che costituiranno il termine di paragone in ogni segmento, sia per le vetture passeggeri che per i LCV, dove siamo già leader”.

In secondo luogo, particolare attenzione verrà posta sul posizionamento prezzi e la competitività dell’offerta. Specifica Verany: “A breve Stellantis realizzerà la nuova piattaforma STLA One, che ci darà grandi vantaggi competitivi e tecnologici nei segmenti B e C. Si tratta di un’architettura modulare globale e multienergy, in grado di supportare più segmenti e compatibile con più motorizzazioni, con lo scopo di ridurre la complessità industriale, aumentare la condivisione dei componenti e accelerare sviluppo e time-to-market, liberando risorse e garantendo il contenimento dei costi. Analogamente la futura E-car verrà posta sul mercato a un prezzo inferiore ai 15.000 euro, garantendo una maggiore accessibilità alla mobilità elettrica”.

Effetti positivi su costi e accessibilità saranno garantiti anche dal miglioramento dell’utilizzo delle capacità produttive in Europa. Come sottolinea Joèl Verany: “Oggi, i nostri stabilimenti europei operano a un livello di utilizzo pari a circa il 60%. Entro il 2030, puntiamo a raggiungere standard di eccellenza con un tasso di utilizzo dell’80%, grazie alla riconversione degli impianti, a un incremento dei volumi sostenuto dall’ampliamento del nostro portafoglio e a partnership selettive come quelle con Leapmotor e DongFeng, che contribuiranno a diminuire il time-to-market e incrementare le economie di scala”.

Nel corso della presentazione, grande spazio è stato dato alla crescente offerta di servizi da parte di Stellantis Fleet Services, l’ente dedicato alla gestione a lungo termine delle flotte, con l’obiettivo di offrire soluzioni per raggiungere un ottimale Total Cost of Ownership.

Al termine della presentazione, gli invitati hanno potuto cimentarsi alla guida di oltre 50 modelli di tutti i marchi Stellantis, su un impegnativo percorso che li ha portati dalle strade panoramiche della collina torinese fino ai tratti in piano verso il Castello di Stupinigi. Allo stesso tempo è stato possibile scoprire le proposte di conversione e personalizzazione dei veicoli commerciali di Stellantis Pro One, in esposizione statica. Tramite il programma dedicato “Stellantis CustomFit”, è infatti possibile realizzare gli adattamenti dei veicoli sulla base delle indicazioni dei clienti, direttamente in stabilimento o tramite una rete esterna di partner specializzati.

Gli ospiti hanno potuto infine godere di un esclusivo test drive di 10 modelli dei brand italiani direttamente sul tracciato di prova sopra il tetto del Lingotto, la storica “Pista 500”.

Joèl Verany ha concluso: “Per noi è fondamentale che i clienti mettano alla prova le nostre vetture, perchè solo così possono apprezzare non solo l’ampiezza della gamma in grado di coprire tutte le esigenze di mobilità, ma anche la sua continua evoluzione nei contenuti tecnologici, che pone la nostra offerta all’avanguardia su un mercato B2B. Questo incontro è stato un’opportunità di riconnessione, un modo per mettere in comune le nostre idee e trarre ispirazione per un futuro di partnership sempre più stretta e fruttuosa”.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).