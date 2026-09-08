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Stellantis, nuove nomine nella comunicazione Enlarged Europe

di Italpress - 8 Settembre 2026

TORINO (ITALPRESS) – A partire dall’8 settembre, Simona Magnarelli assume la responsabilità della Comunicazione Press dei brand FIAT e Abarth, subentrando ad Andrea Laura Siro-Brigiano.

Nel nuovo incarico, Simona Magnarelli riporterà ad Arnaud Belloni, CEO di FIAT, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l’Europa, mantenendo parallelamente le attuali responsabilità nell’ambito della Comunicazione di Lancia.

Con oltre 25 anni di esperienza nella comunicazione, prevalentemente nel settore automotive, Simona Magnarelli ha maturato un percorso professionale in contesti nazionali e internazionali. Dopo gli anni in Toyota Motor Italia, ha vissuto in Australia, a Sydney, dove ha sviluppato un’esperienza imprenditoriale. Successivamente, in FCA, è stata responsabile dell’Ufficio Stampa in Italia; con la nascita di Stellantis ha ricoperto il ruolo di Lifestyle Media & Digital PR Manager. Da ottobre 2024 è responsabile delle attività di Communication & Events di Lancia nei mercati europei di riferimento.

Sempre a partire dall’8 settembre 2026, Andrea Laura Siro-Brigiano assumerà il nuovo ruolo di Responsabile Lifestyle, Digital PR and New Media Stellantis all’interno della regione Enlarged Europe, riportando ad Alessandro Nardizzi, responsabile della Comunicazione di Stellantis per la regione Enlarged Europe.

Andrea Laura Siro-Brigiano è entrata in Stellantis nel 2025, portando con sè una consolidata esperienza internazionale nella comunicazione nei settori del lusso, della moda e dei beni di consumo. Da allora ha guidato le attività di Comunicazione Stampa a livello globale per i brand FIAT e Abarth. La posizione, di nuova creazione, amplia il perimetro dell’organizzazione Comunicazione Enlarged Europe, affidando a una leadership dedicata le attività di Lifestyle Communications, Digital PR e New Media.

In questo ruolo, Andrea Laura Siro-Brigiano guiderà tali attività a livello regionale, rafforzando la presenza e l’influenza di Stellantis in un panorama della comunicazione in continua evoluzione.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).