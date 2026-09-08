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Caos e disagi negli aeroporti inglesi, cosa è successo

Partenze rimandate, ritardi su ritardi: i disagi da Londra a tutto il Paese: l'annuncio dell'ente Nats

di Pietro Pertosa - 8 Settembre 2026

Caos negli aeroporti inglesi. Una raffica di disagi sta causando un vero e proprio blocco alle partenze. Tutta colpa, a quanto pare, di un problema tecnico che ha interessato il sistema di controllo del traffico aereo utilizzato dall’ente britannico per l’aviazione civile, la Nats. È soprattutto Londra, la capitale, a patire le conseguenze più rilevanti dei disagi. Ritardi e disagi si stanno registrando a Heathrow, Gatwick e Stansted. Ma anche a Gatwick, East Midlands e altri aeroporti, mentre Manchester ha avvertito i passeggeri della possibilità di ritardi per alcuni voli in partenza.

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Caos negli aeroporti inglesi: cosa è successo

I problemi tecnici hanno iniziato a causare disagi (e caos) negli aeroporti già dal primo pomeriggio di oggi. I guai digitali sono venuti a galla presto ma ci è voluto tempo, e ce ne vorrà ancora, per ritrovare funzionalità e ripristinare il corretto funzionamento dei servizi di volo. La stessa Nats lo ha annunciato sul social X dove s’è scusata per l’inconveniente: “I voli continuano a partire e lo spazio aereo è aperto, ma il ripristino richiederà del tempo”, ha precisato l’ente, che si è scusato per i disagi e ha invitato i passeggeri a verificare lo stato dei propri voli con le compagnie aeree. Nats ha inoltre fatto sapere che diffonderà aggiornamenti sul proprio sito e sul social network X.