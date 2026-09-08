Israele definisce le “accuse” britanniche “menzogne oltraggiose”

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Chiuso il Consolato del Regno Uniti a Gerusalemme

di Askanews - 8 Settembre 2026

Gerusalemme, 8 set. (askanews) – Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha definito “bugie oltraggiose” le dichiarazioni del suo omologo britannico, dopo che Ed Miliband ha accusato i coloni israeliani di “pulizia etnica” in Cisgiordania e ha annunciato sanzioni commerciali con gli insediamenti israeliani nel territorio occupato. Martedì, la Gran Bretagna è stata uno dei 12 Paesi ad annunciare sanzioni commerciali sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania, a cui Israele ha risposto ordinando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme.