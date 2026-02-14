Cronaca

Stroppa, omicidio stradale: braccio destro Musk uccise un 18enne sulle strisce

di Giorgio Brescia - 14 Febbraio 2026

Kimbal Musk, il fratello minore di Elon, entra a Palazzo Chigi con Andrea Stroppa il 24 gennaio 2025

Il braccio destro di Elon Musk indagato per omicidio stradale: chi era il 18enne ucciso sulle strisce, chi è Andrea Stroppa.

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Stroppa, 32enne noto come braccio destro e referente di Elon Musk in Italia, con l’ipotesi di omicidio stradale. L’accusa: aver ucciso il diciottenne Mirco Garofano, investito il 31 gennaio scorso in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Collatino di Roma mentre attraversava sulle strisce.

Garofano stava attraversando la strada quando vennetravolto da una Smart guidata da Stroppa. Le indagini sono tuttora in corso, con perizie tecniche e analisi dei filmati.

L’incidente e la vittima: Mirco Garofano, 18 anni

La notte del 31 gennaio, poco dopo le 22, Mirco Garofano, 18enne residente ad Artena, si trovava a Roma con l’intenzione di incontrare amici quando, secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Filippo Fiorentini, nella zona est della Capitale. Una Smart guidata da Stroppa lo travolse con violenza, sbalzandolo oltre dieci metri sull’asfalto.

Chi è Andrea Stroppa: hacker, imprenditore e “uomo di Musk” in Italia

Andrea Stroppa non è un volto qualunque della cronaca giudiziaria. Trentaduenne romano, è conosciuto come esperto di cybersicurezza e figura vicina al mondo delle tecnologie e dei social media. La sua reputazione è legata soprattutto alla sua relazione con Elon Musk. Non ricopre ruoli formali nelle aziende del tycoon (come Tesla o SpaceX), ma vanta un rapporto personale e professionale con Musk e con la piattaforma X (ex Twitter), dove in passato è stato coinvolto in ruoli di consulenza per la sicurezza e la moderazione dei contenuti.

Stroppa ha raccontato più volte che la collaborazione con Musk è nata dal suo interesse per la tecnologia e l’hacking etico e che questa lo ha portato a relazioni dirette con figure della galassia imprenditoriale tech globale.

Nonostante la mancanza di un ruolo ufficiale nelle corporate di Musk, la sua figura ha assunto nel tempo una rilevanza simbolica e mediatica, al punto da essere spesso descritto come “l’uomo di Musk in Italia”.

Polemiche, posizione pubblica e rapporti con le istituzioni

Stroppa non è nuovo alle controversie. Nel 2025, durante l’esame del ddl Spazio in Parlamento — disegno di legge che mira a regolamentare l’economia e l’accesso alle tecnologie spaziali italiane — pubblicò un post su X critico verso la maggioranza e chi criticava Musk.

Ha accompagnato Matteo Salvini a un incontro con il fratello di Elon Musk, Kimbal Musk. A Palazzo Chigi, ha incontrato una volta anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Stroppa risulta pure coinvolto in alcuni episodi giudiziari e investigativi legati a presunte fughe di notizie riservate nel contesto di appalti pubblici. I fatti, legati a Sogei, la società informatica del Ministero dell’Economia. Una vicenda all’interno di un’inchiesta più ampia che ha portato all’arresto del direttore generale di Sogei e all’iscrizione di più persone. Anche Stroppa figura tra gli indagati di quell’inchiesta.

L’indagine per omicidio stradale: dinamica, reato e prossimi passi

Il fascicolo aperto dalla Procura di Roma riguarda l’ipotesi di omicidio stradale, reato introdotto nel 2016 nel codice penale italiano (articolo 589-bis) per punire chi provoca la morte di una persona in violazione delle norme sulla circolazione.

Le indagini si concentrano su punti cruciali. Se Stroppa stesse rispettando i limiti di velocità, se il giovane stesse realmente attraversando sulle strisce al momento dell’impatto, e se ci siano altre concause (ad esempio distrazione o negligenza).