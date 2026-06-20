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Sui social Meloni cresce più di Trump, +647mila follower in 5 giorni

di Italpress - 20 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Tra il 16 e il 20 giugno, gli account social personali e istituzionali di Donald Trump e quelli della Casa Bianca mostrano incrementi contenuti nelle rispettive fanbase. Secondo un’analisi di Arcadia diffusa in esclusiva all’Italpress, la pagina Facebook di Trump registra la crescita più significativa con +54.750 iscritti, mentre il profilo Instagram segna una lieve flessione di -4.204 follower. Nel complesso, i canali personali accumulano +66mila nuovi follower, a fronte di +8.100 per gli account istituzionali.

Nel medesimo periodo, i profili social di Giorgia Meloni mostrano invece una crescita più marcata: la pagina Facebook supera i 6 milioni di follower con un incremento di +308mila, Instagram cresce di +196mila, TikTok di +100mila, mentre su X si registrano +40mila nuovi follower e su YouTube +3mila. Il totale complessivo è di +647mila nuovi iscritti in cinque giorni. L’analisi evidenzia dunque una dinamica di crescita nettamente più sostenuta per i canali della presidente del Consiglio italiana rispetto a quelli dell’ex presidente americano nel periodo considerato.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).