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Teatro City – Milano Città dei Teatri, pubblicato il bando per finanziare 35 progetti nei quartieri

di Italpress - 21 Giugno 2026

MILANO (ITALPRESS) – Pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione di progetti di spettacolo dal vivo nell’ambito di Teatro City – Milano Città dei Teatri, la manifestazione che dal 15 al 18 ottobre 2026 coinvolgerà i teatri della città con un ricco programma di spettacoli, laboratori, incontri e iniziative rivolte a pubblici di tutte le età. Realizzata in collaborazione con AGIS Lombarda e Fondazione Milano, l’iniziativa mette a disposizione 178.577,88 euro destinati al finanziamento di 35 progetti, ciascuno con un contributo di 5.000 euro. Le risorse provengono dal programma del Ministero della Cultura dedicato alla promozione dello spettacolo dal vivo nelle aree periferiche. Il bando è rivolto ai gestori di teatri situati nei Municipi dal 2 al 9 che operano professionalmente nel settore dello spettacolo dal vivo.

“Le proposte – si legge in una nota del Comune – dovranno prevedere spettacoli, laboratori, incontri e attività partecipative capaci di coniugare qualità artistica, inclusione sociale, valorizzazione del territorio e coinvolgimento della cittadinanza. La commissione valuterà i progetti sulla base della qualità artistica, della sostenibilità economica, dell’impatto sociale e delle collaborazioni attivate con soggetti pubblici e privati”.

“Teatro City sarà un invito a vivere Milano attraverso i suoi teatri, valorizzando il talento degli artisti e il lavoro di chi rende questi luoghi punti di riferimento per la vita culturale della città. Invitiamo gli operatori del settore a cogliere questa opportunità e a contribuire con progetti capaci di raccontare la vitalità del nostro sistema teatrale e il suo valore per tutta la città”, dichiara l’assessore comunale alla Cultura Tommaso Sacchi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).