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Royal Air Maroc, decollato il primo volo Verona-Casablanca

di Italpress - 21 Giugno 2026

VERONA (ITALPRESS) – Royal Air Maroc, compagnia aerea di bandiera del Marocco fondata nel 1957 e presente da oltre 50 anni in Italia, ha inaugurato il nuovo volo diretto Verona-Casablanca, operativo dal 21 giugno 2026 con tre frequenze settimanali, il mercoledì, il venerdì e la domenica.

“La nuova rotta rafforza ulteriormente il presidio della compagnia sul mercato italiano, che si conferma il secondo più rilevante in Europa per il vettore, e consolida il ruolo del Nord-Est italiano all’interno della strategia di sviluppo di Royal Air Maroc in Italia – si legge in una nota -. Con l’apertura del collegamento da Verona, salgono a otto gli aeroporti serviti in Italia dalla compagnia: Napoli, Catania, Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia e Verona”.

“L’avvio della rotta Verona-Casablanca risponde alla volontà di servire in modo sempre più capillare uno dei bacini produttivi e turistici più dinamici del Paese: il Nord-Est italiano, incluso il Trentino-Alto Adige – prosegue la nota -. Il collegamento è pensato per rispondere alle esigenze delle comunità marocchine e africane presenti nell’area, ma anche per intercettare la domanda business e leisure di un territorio caratterizzato da un tessuto economico ad alta densità, importanti relazioni internazionali e una forte vocazione al turismo outgoing e incoming. La nuova rotta rappresenta inoltre un’opportunità per rafforzare i flussi turistici verso il Marocco, rispondendo all’interesse crescente dei viaggiatori italiani per una destinazione sempre più apprezzata per la sua ricchezza culturale, paesaggistica ed esperienziale”.

Il collegamento sarà operato con un Boeing 737-800, configurato con 12 posti in classe business e 147 posti in classe turistica.

Gli operativi prevedono il volo AT890 in partenza da Casablanca alle 13:10 con arrivo a Verona alle 17:20, mentre il volo AT891 partirà da Verona alle 18:20 con arrivo a Casablanca alle 20:30.

«L’avvio del collegamento Verona-Casablanca ci permette di essere ancora più vicini ai passeggeri del Nord-Est italiano, un’area dinamica, con una forte vocazione internazionale e una domanda crescente di connessioni verso il Marocco e oltre», dichiara Walid El Khassal, Direttore Regionale Royal Air Maroc Italia. «Con questa nuova rotta rendiamo più semplice e immediato raggiungere Casablanca da Verona, offrendo ai passeggeri la possibilità di accedere con continuità alle principali destinazioni servite dal nostro network internazionale. Casablanca è oggi un hub moderno, efficiente e affidabile, da cui è possibile viaggiare in modo sereno e sicuro verso l’Africa, le Americhe, il Medio Oriente e il resto del mondo».

«L’inaugurazione del collegamento diretto Verona-Casablanca segna un passo significativo nel percorso di sviluppo internazionale del Catullo. La nuova rotta costituisce non solo una porta verso il Marocco, ma amplia concretamente le opportunità di accesso verso un ampio ventaglio di destinazioni africane. In questo contesto, il flusso di 290.000 passeggeri che nel 2025 hanno viaggiato tra Verona e l’Africa, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente, conferma il forte potenziale di sviluppo di questo mercato e la crescente centralità dell’area nei collegamenti intercontinentali», afferma Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. «La nuova linea si identifica inoltre come un volo strategico per il territorio, dalla componente industriale e commerciale, sempre più orientata ai mercati extraeuropei, fino al potenziale turistico, favorendo nuovi flussi incoming e outgoing e rispondendo in maniera efficace alle esigenze di mobilità delle comunità etniche presenti nell’area», prosegue.

– Foto ufficio stampa Royal Air Maroc –

(ITALPRESS).