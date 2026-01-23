Economia

Telecomunicazioni, Open Fiber presenta sei progetti al Restart di Roma

di Redazione - 23 Gennaio 2026

Dall’articolo di La Presse – Il futuro delle telecomunicazioni alla prese con la crescita del traffico e con la fame di innovazione. All’Auditorium della Tecnica di Roma la seconda giornata di “Restart – Shaping Horizons in Future Telecommunications“, una tre giorni dedicata al futuro degli scambi telematici. Tema cruciale per i prossimi anni in Europa e nel Mondo. È qui che Open Fiber presenta i suoi progetti con lo scopo di offrire soluzioni a privati e aziende per adattarsi ai prossimi orizzonti del settore e rilanciare l’innovazione tecnologica.

“Open Fiber sta contribuendo attivamente a sei progetti dimostrando come la collaborazione tra università e aziende può portare a risultati tangibili” spiega Francesca Parasecolo, Responsabile del Network Engineering dell’impresa.

Tra le innovazioni presentate da Open Fiber c’è il progetto PESCO che promette sovranità dei dati, sicurezza e riduzione della latenza grazie al Data Edger, un micro-data center che permetterà di immagazzinare enormi quantità di dati il più vicino possibile all’utente.

Tecnologie del futuro con applicazioni molto concrete come Sensing Net con cui la fibra ottica diventa anche strumento di monitoraggio dei movimenti sismici e dei tentativi di manomissione e vandalismo ai danni dei “cabinet”, gli armadi di metallo che custodiscono la fibra ottica presenti in tutte le città. C’è anche “Rigoletto” che pensa già alle reti fotoniche, successive al 6G, sempre in ottica di efficienza e cyber sicurezza.

Net4Future, TeleSmEg, GrapHICs sono i nomi degli altri tre progetti con cui Open Fiber punta, nelle parole della responsabile Parasecolo a “contribuire attivamente a sviluppare tecnologie e innovazioni che possono rappresentare il futuro dell’Europa”.