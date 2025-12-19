Attualità

Telemarketing invasivo, arriva il codice a tre cifre, rivoluzione dal 2026

Le nuove contromisure per fermare il fenomeno del Telemarketing invasivo

di Gianluca Pascutti - 19 Dicembre 2025

Il telemarketing invasivo ha i giorni contati. Dal 2026 in Italia entrerà in vigore un nuovo sistema di codici a tre cifre, introdotto per garantire maggiore trasparenza e sicurezza nelle comunicazioni telefoniche. Una misura che segna una svolta nella lotta alle chiamate moleste e alle truffe, restituendo fiducia agli utenti e credibilità alle aziende.

Cos’è il codice a tre cifre

Il nuovo sistema prevede che ogni operatore legittimo quindi banche, assicurazioni, compagnie telefoniche e aziende autorizzate, utilizzi un numero breve certificato. Questo codice comparirà sul display del telefono e permetterà di distinguere immediatamente una chiamata autentica da una potenzialmente fraudolenta. Grazie a questa innovazione sarà neutralizzato il fenomeno del CLI spoofing, la tecnica con cui i call center esteri falsificavano numeri italiani per ingannare i consumatori.

Tempistiche e fase di transizione

La sperimentazione imminente durerà 45 giorni. L’entrata in vigore ufficiale è prevista per febbraio 2026, quando i codici a tre cifre diventeranno operativi su scala nazionale. Parallelamente, la nuova normativa introdurrà un prefisso unico per tutte le chiamate commerciali, così da renderle riconoscibili a colpo d’occhio.

Vantaggi per cittadini e aziende

Una riduzione drastica del rischio di truffe telefoniche. Riconoscibilità immediata delle chiamate legittime. Le aziende potranno comunicare senza essere confuse con operatori fraudolenti. Meno tempo perso a rispondere a chiamate indesiderate.

Le nuove sfide

Il periodo transitorio vedrà ancora la presenza di chiamate moleste, seppur filtrate dai nuovi blocchi. Inoltre, sarà fondamentale un’adeguata educazione degli utenti, affinché sappiano riconoscere e fidarsi solo dei numeri certificati.

Una svolta epocale

Il codice a tre cifre non è solo un dettaglio tecnico, rappresenta un cambio di paradigma nella comunicazione commerciale. Per i cittadini significa maggiore serenità, per le aziende un’opportunità di rafforzare la propria immagine sul mercato.

Con questa misura, l’Italia si pone all’avanguardia nella regolamentazione del telemarketing, trasformando un problema quotidiano in un’occasione di innovazione e fiducia.