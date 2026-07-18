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Terremoto Turchia: paura, situazione in tempo reale

Il sisma ha generato immediata apprensione tra la popolazione, venendo distintamente avvertito anche nelle province limitrofe di Elazig, Adiyaman, Tunceli e Sanliurfa

di Elizabeth Costello - 18 Luglio 2026

Terremoto in Turchia, forte scossa di magnitudo 5 nel sudest: paura a Malatya, la situazione in tempo reale.

Terremoto: la terra trema in Turchia

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5 ha colpito la Turchia sudorientale nelle prime ore del mattino. La terra è tornata a tremare alle 6:20 (ora locale) nel distretto di Battalgazi, situato nella provincia di Malatya.

L’evento sismico ha generato immediata apprensione tra la popolazione, venendo distintamente avvertito anche nelle province limitrofe di Elazig, Adiyaman, Tunceli e Sanliurfa.

L’ente nazionale per la gestione delle emergenze e dei disastri, l’Afad, intervenuto prontamente per fare il punto sulla situazione dei soccorsi e sulle verifiche sul territorio.

Nessun danno a persone o edifici: la nota ufficiale dell’Afad

Nonostante la magnitudo significativa e il forte spavento avvertito dai residenti, i primi riscontri sul campo escludono scenari drammatici. Le autorità locali e le squadre di soccorso inviate nelle aree rurali e urbane non hanno registrato crolli o feriti. “Non sono state segnalate situazioni critiche o di emergenza a seguito del terremoto di magnitudo 5 che si è verificato nel distretto di Battalgazi, nella provincia di Malatya. Le nostre squadre continuano a lavorare sul campo per completare le ricognizioni” ha dichiarato l’Afad in un comunicato diffuso poche ore dopo l’evento.

I precedenti sismici nella provincia di Malatya

La zona dell’Anatolia sudorientale è una delle aree a più alta pericolosità sismica del mondo, trovandosi al crocevia tra la faglia Est-Anatolica e la faglia Nord-Anatolica. La provincia di Malatya e il distretto di Battalgazi portano le ferite di una storia sismica complessa.

Il disastro del febbraio 2023

Questa stessa regione era stata devastata dal catastrofico terremoto che ha causato oltre 53mila morti in tutta la Turchia meridionale, provocando il collasso di migliaia di edifici anche a Malatya.

La scossa di maggio 2026

Proprio pochi mesi fa, il distretto di Battalgazi era stato l’epicentro di un altro forte evento sismico di magnitudo 5.6, che aveva riattivato le storiche linee di frattura della zona, fortunatamente senza causare vittime crolli gravi in quella specifica giornata.

Previsioni sul rischio di ulteriori scosse di assestamento

La Turchia è costantemente monitorata dai sismologi di tutto il mondo. Gli esperti dell’Afad e dell’Osservatorio Kandilli spiegano che un evento di magnitudo 5 fa parte del regolare processo di rilascio di energia accumulato lungo le diramazioni della faglia Est-Anatolica.

Dal punto di vista delle previsioni, la comunità scientifica ribadisce che non è possibile prevedere data e ora esatte di un terremoto, ma lo scenario più probabile per le prossime ore e giorni prevede lo sviluppo di un classico sciame di assestamento.

Possibili ulteriori scosse di magnitudo inferiore (tra il secondo e il quarto grado della scala Richter). Una dinamica del tutto normale che serve a stabilizzare la crosta terrestre dopo la rottura principale dell’allineamento di faglia.

La popolazione è stata comunque invitata a mantenere la calma e a seguire esclusivamente i canali di informazione ufficiali della protezione civile.