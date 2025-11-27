Sport

Tifosi “aggrediti” a Marsiglia, il Newcastle alza la voce

Nel mirino del club la gestione dell'ordine pubblico: "I nostri supporters hanno subito un trattamento inaccettabile"

di Paolo Diacono - 27 Novembre 2025

I tifosi del Newcastle sono stati oggetto, a Marsiglia, di “un trattamento inaccettabile: anche il club alza la voce. Dopo il match di Champions League e i problemi legati alla gestione dell’ordine pubblico, la squadra inglese non ci sta. E adesso ha deciso di protestare ufficialmente con la Uefa. Per il trattamento che la gendarmeria francese ha riservato ai tifosi Magpies in trasferta in terra di Francia. E su cui, ormai da diverso tempo, le testate inglesi riportano resoconti agghiaccianti e proteste veementi da parte delle famiglie e di chi sperava di vedere una partita di calcio e, in realtà, ha finito per passare una serataccia.

Il Newcastle protesta: “Nostri tifosi aggrediti dagli agenti”

La nota del club è diretta contro la gestione dell’ordine pubblico: “Gli agenti hanno fatto uso di forza inutile e sproporzionata, utilizzando spray al peperoncino e manganelli, il tutto sotto gli occhi dei dirigenti e del personale del Newcastle”. Ma non è tutto: “I tifosi che hanno lasciato lo stadio hanno giustamente condiviso il loro disagio, la loro frustrazione e la loro rabbia con il nostro staff e abbiamo successivamente ricevuto testimonianze profondamente preoccupanti da parte dei tifosi presenti. Condanniamo fermamente il trattamento riservato ai nostri tifosi dalla polizia francese”. La richiesta è netta: “Per questo chiederemo alla Uefa, al Marsiglia e alle autorità locali di indagare formalmente sulla vicenda per garantire che questi comportamenti non si ripetano”.

Un problema europeo

La Champions League, e gli altri tornei calcistici continentali, stanno mostrando un lato diverso della gestione dell’ordine pubblico. Con i rischi e i pericoli di legislazioni, modi di fare e strategie di contenimento, legali e materiali, diverse tra gli Stati. Non è solo un problema che ha coinvolto i tifosi del Newcastle in Francia. Situazioni del genere non si contano più. Il rischio però è quello di allontanare sempre di più le famiglie dagli stadi. Considerando che, oltre a venir trattati male, si spendono fior di quattrini per accaparrarsi i biglietti.