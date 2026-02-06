Attualità

Tim propone il nuovo filtro anti spam contro i call center

Il nuovo aggiornamento dell'app MyTim: come funziona il nuovo filtro

di Martino Tursi - 6 Febbraio 2026

Tim propone un nuovo servizio esclusivo ai suoi clienti: il filtro anti spam che si propone di azzerare le chiamate moleste dai call center. Dove non è riuscita, finora, l’Agcom potrebbe riuscire la compagnia telefonica. La notizia arriva con il nuovo aggiornamento proposto da Tim ai clienti. E a quanto pare il sistema sia riuscito a beffare pure l’ultimo dribbling dei call center. Che, per ovviare ai filtri imposti dall’autorità garante per le comunicazioni, hanno iniziato a dotarsi di numeri esteri reali.

Da Tim il nuovo anti-spam

L’aggiornamento è presente nell’app MyTim nella versione 7.2.6. Fin da subito appare, sulla schermata iniziale, la nuova funzione. Che consentirà all’utente di decidere se, ed eventualmente da quali Paesi, accettare le chiamate dall’estero. In ogni caso, consentirà di memorizzare alcuni numeri utili. La soluzione individuata da Tim nel suo nuovo filtro anti spam cambia la prospettiva. Blocca, a monte, le chiamate provenienti dall’estero. A prescindere. Così la tranquillità degli utenti è salva.

Per ora solo su Android

Il filtro anti spam di Tim, per il momento, è disponibile solo per Android. Per gli Iphone, molto probabilmente, si dovrà aspettare ancora. A causa delle limitazioni imposte dalla stessa Apple alle app terze che agiscono sulle chiamate. Chiaramente sarà disponibile solo per gli utenti di Tim. E se dovesse funzionare, almeno sperano dalla compagnia telefonica, saranno in tanti a cambiare operatore. Perché l’insistenza delle telefonate dei call center è diventata a dir poco insopportabile. Gli sforzi, finora, hanno solo limitato la marea montante delle continue e pressanti chiamate. Da numeri stranieri, sconosciuti, “clonati”. Ora la promessa di pace. Funzionerà?