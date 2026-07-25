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Le piscine sempre più frequentate dai turisti della Riviera Adriatica

Da profumo di mare, profumo si sale a profumo di cloro è boom di turisti in piscina.

di Gianluca Pascutti - 25 Luglio 2026

Le piscine degli hotel e dei resort, un tempo considerate un servizio accessorio, oggi diventano protagoniste dell’esperienza di viaggio. Sempre più turisti scelgono il profumo di cloro al posto del sale, trasformando il pomeriggio in un rituale fatto di relax, musica e socialità. Una tendenza che nasce da esigenze al passo con i tempi, offrire ambienti controllati, servizi immediati e un intrattenimento continuo.

Mattina profumo di mare

La giornata del turista resta scandita da un equilibrio inimmaginabile negli anni passati. La mattina è dedicata alla spiaggia, al mare e alla tradizione balneare della Riviera Adriatica. Qui si cercano tranquillità, aria aperta e quel contatto diretto con la natura che resta un pilastro del turismo estivo. Le strutture lo sanno e organizzano servizi veloci, ombrelloni smart e aree comfort pensate per un pubblico sempre più dinamico.

Pomeriggio profumo di cloro

Nel pomeriggio il turista cambia scenario. Le piscine degli hotel diventano centri di aggregazione dove si alternano dj set, aperitivi e momenti di intrattenimento. La piscina offre un ambiente controllato, ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici. L’acqua è sempre perfetta, gli spazi sono curati e il servizio è immediato. Questo mix crea un’esperienza che unisce comfort e socialità, trasformando il pomeriggio in un appuntamento irrinunciabile.

Intrattenimento e servizi

La crescita di questa tendenza è legata alla richiesta di esperienze personalizzate. Le strutture investono in eventi, musica selezionata, drink dedicati e aree relax che rendono la piscina un vero prodotto turistico. Il turista non cerca solo un tuffo, ma un contesto che unisce benessere e divertimento.

Riviera Adriatica apripista

La Riviera Adriatica guida questa evoluzione. Le località costiere hanno trasformato le piscine in spazi centrali dell’offerta turistica, anticipando una tendenza che ora si diffonde anche altrove. Questa capacità di innovare, unita alla tradizione dell’ospitalità, ha permesso alla Riviera Adriatica di diventare un modello per il turismo balneare contemporaneo.

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