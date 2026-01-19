Economia

Trattenere i talenti: impresa più difficile che trovarli

Circa il 48% delle offerte di lavoro risultano di difficile copertura, soprattutto in settori tecnici e specializzati

di Angelo Vitale - 19 Gennaio 2026

In Italia trattenere i talenti è ormai la vera e difficile sfida delle imprese, non solo trovarli. Secondo dati di scenario nazionali, quasi 1 lavoratore su 2 sarà difficile da reclutare per mancanza di candidati qualificati.

Valtellina Lavoro, operativa nel settore, sottolinea come retention, ascolto e valorizzazione siano cruciali in un mercato del lavoro sempre più competitivo. Il mismatch tra domanda e offerta riguarda settori chiave come meccanica, costruzioni e tecnologie digitali. Le aziende devono puntare su dialogo costante, welfare mirato e percorsi di carriera strutturati per fidelizzare competenze critiche.

Scenario del mercato del lavoro italiano

I dati nazionali mostrano che circa il 48% delle offerte di lavoro risultano di difficile copertura, soprattutto in settori tecnici e specializzati. La scarsità di candidati con competenze adeguate sposta la sfida dalla ricerca alla retention, rendendo indispensabile per le aziende adottare strategie mirate per trattenere le persone chiave.

Problemi di competenze e talent shortage

Secondo studi recenti, circa il 78% delle aziende italiane fatica a trovare personale con le competenze necessarie, in particolare nei settori digitali, industriali e della meccanica avanzata. La carenza di competenze digitali limita anche l’adozione di tecnologie innovative, aumentando il divario rispetto ad altre economie europee.

La sfida della retention secondo Valtellina Lavoro

Valtellina Lavoro evidenzia che la vera sfida non è solo trovare talenti, ma trattenerli. La retention efficace richiede un approccio attivo basato su ascolto, coerenza di valori e allineamento tra motivazioni individuali e cultura aziendale. Feedback regolari e dialogo strutturato sono strumenti fondamentali per intercettare segnali di insoddisfazione e prevenire perdite di competenze.

Welfare, benessere e sviluppo delle competenze

Elementi come equilibrio vita-lavoro, benessere e flessibilità sono ormai prerequisiti per restare competitivi nel mercato del lavoro. Valtellina Lavoro sottolinea che piattaforme di welfare o sessioni di attività benessere non bastano se non integrate in un progetto di crescita chiaro, con percorsi professionali sostenibili e riconoscimento delle competenze.

Perché trattenere talenti è cruciale

In un contesto di popolazione lavorativa in diminuzione e domanda di competenze crescente, trattenere risorse qualificate diventa strategico per la competitività e la continuità del business. Puntare su clima organizzativo, dialogo costante, formazione e valorizzazione professionale aiuta le aziende italiane a mitigare i rischi di carenza di competenze e a costruire un ambiente in cui i talenti scelgono di restare.