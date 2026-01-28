Economia

Rafforzati i collegamenti di treni merce tra Italia e Germania

Cosa prevede il piano annunciato oggi da Fs Logistix

di Paolo Diacono - 28 Gennaio 2026

Rafforzati i collegamenti dei treni merce tra Italia e Germania. L’annuncio è arrivato oggi da Fs Logistix, società del gruppo Fs, che ha spiegato la strategia. Che prevede l’aumento la frequenza dei collegamenti intermodali tra Duisburg e Milano operati dalla controllata tedesca Tx Logistik. Dall’inizio del 2026, le due sedi operative sono collegate da dieci round trip settimanali, con due collegamenti giornalieri per ciascuna direzione. In precedenza, le corse di andata e ritorno settimanali erano sei.

Rafforzati i treni merce tra Italia e Germania

Sulla tratta tra la regione della Ruhr e la Lombardia vengono trasportati merci e beni di consumo di ogni tipo. Ogni treno, fanno sapere da Fs Logistix, può trasportare 1.600 tonnellate distribuite su 34 unità di carico in entrambe le direzioni. Non sono previste restrizioni al trasbordo dalla strada alla ferrovia. Sarà possibile caricare qualsiasi tipo di merce, dai semirimorchi ai container da 30 e 45 piedi, fino ai container cisterna da 20 e 25 piedi. Grazie al sistema di movimentazione NIK (Neutral Intermodal Key, ex Nikrasa) sviluppato da TX Logistik, in soli due minuti è possibile caricare su rotaia in modo rapido e semplice anche qualsiasi tipo di semirimorchio non movimentabile.

Cosa cambia

Il trasbordo delle merci nella seconda città più grande d’Italia non verrà più gestito da Milano Segrate, ma dal Terminal di Milano Smistamento, Smistamento (MIST e Messina). Questo cambiamento, spiegano da Fs Logistix, offrirà a TX Logistik maggiori capacità di smistamento per processi scorrevoli e più spazio operativo nel terminal ferroviario. Ciò consentirà inoltre una lavorazione più rapida e una maggiore flessibilità con un miglioramento delle prestazioni complessive a vantaggio dei clienti intermodali dell’azienda. Insomma, rafforzati i treni merce tra Italia e Germania, con una nuova organizzazione a sostegno del progetto.