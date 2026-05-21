Trump annuncia legalizzazione dei superinquinanti idrofluorocarburi

Askanews Video

Per la refrigerazione, obiettivo rallentare l’inflazione

di Askanews - 21 Maggio 2026

Washington, 21 mag. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’allentamento delle restrizioni su una serie di potenti gas a effetto serra comunemente presenti nei frigoriferi e nei condizionatori. Il presidente Usa ha sostenuto che questa misura farà “risparmiare ben oltre due miliardi di dollari all’anno” agli americani. La revisione delle norme sui superinquinanti, noti come idrofluorocarburi (Hfc), introdotte dal suo predecessore democratico, il presidente Joe Biden, è vista dagli analisti come un tentativo di ridurre i costi di refrigerazione per le grandi catene di distribuzione alimentare e agli ipermercati, con l’obiettivo ultimo di ridurre almeno in parte l’aumento dei prezzi generato dalla guerra mossa da Stati Uniti e Israele contro l’Iran.