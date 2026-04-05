Esteri

“Trump ricoverato”, la Casa Bianca smentisce i rumors social

Le voci corrono su internet, un portavoce le stronca; "Nessuno lavora più sodo di lui"

di Cristiana Flaminio - 5 Aprile 2026

Trump ricoverato. Anzi, no. La Casa Bianca smentisce i rumors, anzi le fake virali, che giravano ormai da qualche ora sui social. Il presidente americano non è stato ricoverato in ospedale. Dal tardo pomeriggio di ieri, quando era mattina negli Stati Uniti, le voci hanno iniziato a girare. E, piano piano, come sempre accade sui social, il caso è montato. Fino al punto da costringere addirittura la Casa Bianca a smentire fermamente le informazioni, o presunte tali, che giravano in rete. Girandole addirittura a favore del presidente e del suo attaccamento al lavoro.

“Trump ricoverato”, la smentita dalla Casa Bianca

A smentire le voci per cui il presidente americano Donald Trump sarebbe stato ricoverato in ospedale è stato Steven Cheung. Il portavoce della presidenza, in un post apparso su X, ha voluto mettere fine alle illazioni che volevano il tycoon al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda. “Non c’è mai stato un presidente che abbia lavorato più duramente per il popolo americano del presidente Trump”, ha scritto Cheung. Che ha aggiunto: “In questo fine settimana di Pasqua ha lavorato senza sosta alla Casa Bianca e allo Studio Ovale. Dio lo benedica”.

Le “conferme” dalla stampa

Diversi inviati dei media internazionali hanno escluso che Trump potesse essere stato ricoverato e, anzi, hanno postato foto e informazioni circa la sua presenza nell’Ala Ovest della Casa Bianca. Presenza confermata dai marines che prestavano servizio di guardia. Le voci e le illazioni sullo stato di salute di uno dei più “anziani” presidenti in carica degli States si rincorrono da mesi. Insieme a video, frame e ingrandimenti che, di volta in volta, vorrebbero dimostrare acciacchi e problemi di salute. Donald Trump, a quanto pare, è da ottobre che per sua fortuna manca dagli ospedali.