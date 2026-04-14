Politica

Trump: “Scioccato da Meloni, il Papa non sa che succede in Iran”

Durissima replica del tycoon alla premier: "Vi piace che non faccia nulla per il petrolio?"

di Cristiana Flaminio - 14 Aprile 2026

Trump replica con durezza a Giorgia Meloni: “Sono scioccato”: è la fine dell’idillio? Il presidente americano, stando a quanto riporta il Corriere della Sera che lo ha “ascoltato” su questa vicenda, sarebbe profondamente deluso. Dalla premier e dalle parole da lei pronunciate nella serata di ieri e stamattina al Vinitaly. La reazione dell’inquilino della Casa Bianca di fronte alla presa di distanza della premier rispetto alle accuse lanciate dal tycoon al Papa sta scatenando un autentico putiferio. Proprio Trump ha deciso di intervenire in prima persona per attaccare la presidente del consiglio italiana.

Trump: “Scioccato da Meloni”

Le parole del tycoon sono durissime. E ricordano, da vicino, le accuse che aveva già lanciato nelle scorse settimane a Pedro Sanchez, “reo” di aver negato l’appoggio spagnolo, e le basi sul suo territorio, agli sforzi americani in Medio Oriente. Trump ha tuonato: “Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato”. E quindi ha lanciato un siluro all’indirizzo di Palazzo Chigi: “Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio?”. E quindi ha proseguito: “Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”.

L’ultima frontiera della polemica

Meloni poco prima che Trump si dichiarasse scioccato dalle sue parole, aveva puntualizzato e chiarito: “A me pareva che il post pubblicato alle 8.30 del mattino fosse un segnale chiaro, poi ovviamente servivano parole più chiare e abbiamo detto anche parole più chiare”. Si riferiva, la premier, alla furibonda polemica ingaggiata dal tycoon contro Papa Leone. “Non so quanti leader le abbiano espresse, questo per quanti dicono che ci sarebbe una sudditanza”. Oggi, se pure ci fosse stata ancora un’idea del genere, probabilmente è sfumata.

La guerra di Donald

Trump, più che al caso Papa Leone, pensa alla guerra in Iran. Anche l’Italia, come la Spagna, non ha autorizzato l’uso delle basi americane per colpire Teheran. “Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l’Italia. Non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei”, ha affermato il presidente americano. I temi, però, si intrecciano: “È lei che è inaccettabile”, ha affermato Trump su Meloni riferendosi alle sue parole su Leone, “perché non le importa se l’Iran ha un’arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”.

Nuovo attacco al Pontefice

Donald Trump, al Corriere della Sera, sferra un nuovo attacco a Papa Leone. E conferma la sua posizione, durissima, nei confronti del Vaticano: “Non capisce, e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese”, ha tuonato il tycoon.