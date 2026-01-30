Trump: venerdì l’anti Powell per la Fed

Esteri

Un passaggio che arriva con mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato

di Angelo Vitale - 30 Gennaio 2026

Donald Trump rompe gli indugi e annuncia che entro una settimana renderà noto il nome del successore di Jerome Powell alla guida della Fed. Un passaggio che arriva con mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato. Una mossa letta come un segnale politico forte verso i mercati e verso l’attuale linea della banca centrale.

Powell, più volte criticato dall’ex presidente per la gestione dei tassi d’interesse. Ora la partita sulla Fed diventa anche un regolamento di conti economico e istituzionale.

L’annuncio e i tempi

Trump ha dichiarato che la scelta è ormai ristretta a pochi nomi e che la comunicazione ufficiale arriverà a breve. Il mandato di Powell scade nel 2026, ma l’anticipazione della designazione è un fatto politicamente rilevante. Serve a orientare fin da subito aspettative di mercati, investitori e Congresso. La Casa Bianca punta a un profilo considerato più favorevole a politiche monetarie espansive.

Chi è in pole

Tra i nomi circolati con maggiore insistenza nei media finanziari internazionali, Kevin Warsh, ex governatore della Fed, già critico verso alcune scelte restrittive degli ultimi anni.

Viene descritto come vicino a una linea di tassi più bassi e maggiore flessibilità regolatoria. Restano in corsa anche altri economisti con esperienza istituzionale, ma il profilo cercato appare chiaro. Meno prudenza anti-inflazione e più sostegno alla crescita.

La frattura con Powell

I rapporti tra Trump e Powell, tesi a lungo. L’ex presidente ha accusato la Fed di aver frenato l’economia mantenendo il costo del denaro troppo alto e di non aver reagito con sufficiente rapidità ai segnali di rallentamento. In più occasioni aveva lasciato intendere che avrebbe voluto un cambio al vertice già prima della scadenza naturale.

Perché conta davvero

La Fed è formalmente indipendente, ma la scelta del presidente resta decisiva per indirizzo e credibilità dell’istituto. Un successore percepito come più “allineato” alla visione di Trump potrebbe incidere su dollaro, inflazione, mutui e mercati globali. Per questo la nomina viene vista non solo come tecnica, ma come mossa strategica.