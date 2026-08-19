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Turismo, Mazzi “Da villeggiatura a industria strutturata centrata su lavoratori”

di Italpress - 19 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo i record del turismo, ma bisogna andare oltre i record e i dati. Questo Governo è passato da una visione del turismo come villeggiatura a industria strutturata dove i lavoratori sono centrali”. Così il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi alla tappa abruzzese di Bar Italia ad Alba Adriatica.

Per il ministro “con il Governo Meloni il lavoro nel comparto è uscito dalla marginalità ed è diventato parte integrante della strategia industriale della Nazione. Non più somma di attività separate ma piattaforma capace di generare crescita, lavoro, investimenti, coesione territoriale e reputazione internazionale. Abbiamo introdotto misure per rendere più attrattivo, stabile e dignitoso il lavoro nel settore, avviando un percorso di riconoscimento come mai prima d’ora”.

Mazzi ha ricordato i numeri: “Nel 2025 gli occupati nel turismo sono aumentati di quasi il 7%, raggiungendo 3,2 milioni tra diretta, indiretta e indotta. Rispetto ai 2,7 milioni del 2022, l’incremento supera il 18,5% dall’insediamento del Governo. La carenza di personale si è ridotta da 350mila a 260mila unità”.

“Siamo intervenuti sulle retribuzioni con il trattamento integrativo del 15% su notturno e festivo per strutture turistico-ricettive e termali e detassazione mance al 5%, con oltre 1.000 euro in più l’anno per i lavoratori. Nessuno prima di noi aveva investito su quella che era una carenza strutturale del settore, gli alloggi. Noi abbiamo realizzato il primo grande piano casa dei lavoratori del turismo: grazie ai nostri interventi ci saranno 60 mila posti letto a prezzi calmierati e oltre 3.500 nuovi posti letto per un investimento complessivo di 120 milioni di euro”, ha spiegato Mazzi.

“Abbiamo puntato forte sulla formazione perchè l’ospitalità non si improvvisa, ma è un’arte e l’Italia su questo è maestra nel mondo: i nostri lavoratori sono il biglietto da visita di chi accoglie un turista, hanno la grande responsabilità di rappresentare il nostro Paese, quindi meritano una formazione continua che garantisca loro una crescita altrettanto continua. Abbiamo investito oltre 20 milioni per formazione altamente qualificata – ha aggiunto il ministro del Turismo -. Questo governo ha varato la tanto attesa riforma delle guide turistiche, entrata nel vivo con due esami nazionali, digitalizzazione dell’Elenco Nazionale e nuovo tesserino per contrastare abusivismo. Sul piano della contrattazione, il governo Meloni è intervenuto anche contro il dumping salariale e contrattuale. Il decreto-legge Primo Maggio, nel 2026, rafforza il riferimento ai contratti collettivi più rappresentativi, collega l’accesso agli incentivi alla corretta applicazione dei CCNL, introduce obblighi di trasparenza su contratto applicato e retribuzione nelle offerte di lavoro e prevede meccanismi di adeguamento in caso di contratti scaduti. E’ un passaggio importante per distinguere il lavoro regolare dalle pratiche illegali, dai contratti pirata e dall’irregolarità” ha sottolineato il ministro del Turismo”.

“Anche i rinnovi contrattuali confermano che il lavoro turistico regolare non può essere confuso con fenomeni patologici che vanno combattuti. Il CCNL Turismo 2025-2027, sottoscritto da AICA, Federturismo Confindustria e dalle organizzazioni sindacali di categoria, prevede un aumento a regime di 200 euro mensili per il livello C2, articolato in più tranche, oltre a una una tantum di 450 euro. Il CCNL Turismo applicato da Federalberghi, FIPE, FAITA, Fiavet e Federreti riguarda oltre 565mila dipendenti secondo i flussi UNIEMENS 2025 – ha precisato il ministro Mazzi -. Chi lavora nel turismo non svolge funzione accessoria – ha concluso Mazzi – si occupa di ospitalità, accoglienza, reputazione. Ogni lavoratore rappresenta l’Italia davanti al mondo. Non si tutela il settore descrivendolo come comparto povero e precario, ma distinguendo chi rispetta le regole da chi le aggira”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).