Cronaca

Orrore a Trieste: madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

La donna, di nazionalità ucraina, era seguita dai servizi sociali. L'allarme dopo la richiesta di aiuto del padre che non riusciva a contattare la donna

di Maria Graziosi - 13 Novembre 2025

Orrore a Trieste: una donna uccide il figlio, un bambino di nove anni, tagliandogli la gola. È accaduto a Muggia. A dare l’allarme è stato il padre del piccolo che aveva tentato, invano, di mettersi in contatto con l’ex moglie. La tragica scoperta è avvenuta nella serata di ieri. Inutile, purtroppo, la corsa degli agenti della Squadra mobile triestina: al loro arrivo nell’abitazione della donna, il piccolo aveva già esalato l’ultimo respiro.

Uccide il figlio tagliandogli la gola

La piccola cittadina nel Triestino s’è risvegliata stamattina col magone. La donna, 55 anni, di nazionalità ucraina, era seguita dai servizi sociali e dal Tribunale. Era in fase di separazione dal marito, italiano, che non viveva con lei. Era stato proprio l’urlo di quest’ultimo a far scoprire cosa fosse accaduto in casa. Il bambino, stando a quanto si apprende, sarebbe stato barbaramente sgozzato con un coltello da cucina. Dopo aver ammazzato il figlio tagliandogli la gola, la donna avrebbe messo in scena atti autolesionisti. In pratica avrebbe tentato, senza chissà che successo, di togliersi la vita.

Una situazione grave “ma non drammatica”

Il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, a proposito della donna che ha ucciso il figlio tagliandogli la gola, ha detto che la situazione era difficile ma “non drammatica”. Una separazione difficile sfociata in un terribile omicidio, nell’uccisione di un bambino che non c’entrava nulla coi litigi e gli screzi tra i genitori. Lutto e dolore alla scuola slovena del centro giuliano, frequentata dal piccolo che ha trovato una fine orrenda.