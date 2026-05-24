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Cresce l’attesa per la prima Enciclica di Papa Leone XIV sull’intelligenza artificiale, online 38.598 conversazioni

di Italpress - 24 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Domani sarà pubblicata “Magnifica Humanitas”, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, la prima Enciclica di Leone XIV.

Dal 17 al 24 maggio le menzioni raccolte nelle conversazioni digitali sono state 38.598, con il picco registrato il 18 maggio, giorno dell’annuncio della pubblicazione del testo. L’attesa ha generato un sentiment positivo dell’86,5%, mentre il sentiment negativo si è attestato al 13,5%.

Lo rende noto Arcadia, secondo cui la prossima polarizzazione del dibattito online è prevista proprio per il 25 maggio, giorno di uscita dell’Enciclica. Gli Stati Uniti risultano il Paese con il maggior numero di menzioni digitali, pari al 31,3% del totale.

L’Italia è al secondo posto con una quota del 9,4%, seguita da Spagna, Colombia, Argentina, Messico, Brasile, Francia, Regno Unito e Città del Vaticano.

-Foto Arcadia-

(ITALPRESS).