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Ue, Pichetto “Invidivuate misure su flessibilità, importante ci sia nucleare”

di Italpress - 18 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Sono già state individuate alcune potenzialimisure che rispondono ai requisiti e agli ambiti di interventoindicati dalla Commissione europea. Sono in corso gliapprofondimenti necessari sugli aspetti tecnici esull’ammissibilità delle singole misure, anche con riferimento aiprofili di finanza pubblica, così da poter valutare pienamente leopportunità offerte dalla nuova clausola per l’energia”. Lodichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,Gilberto Pichetto Fratin, commentando le indicazioni operativepubblicate dalla Commissione Ue. “Ritengo inoltre importante ilfatto che la Commissione europea abbia esplicitamente incluso gliinvestimenti sul nucleare tra quelli che possono rientrarenell’ambito delle misure finanziabili. E’ un riconoscimentosignificativo della rilevanza che il nucleare può avere nelrafforzamento della sicurezza e della resilienza del sistemaenergetico europeo e nel percorso di transizione energetica”,prosegue Pichetto. “L’Italia sta lavorando per cogliere, conconcretezza e responsabilità, tutte le opportunità che questonuovo quadro europeo può offrire”, conclude il ministro.(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –