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Ue, TikTok e Meta collaboreranno con fact checker contro la disinformazione digitale

di Italpress - 11 Agosto 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – TikTok e Meta collaboreranno con i fact checker per prevenire situazioni come quelle che si sono verificate in occasione del massiccio flusso migratorio dal Marocco verso Ceuta. Lo ha confermato un portavoce della Commissione europea durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. In precedenza il quotidiano Politico aveva riferito, citando fonti proprie, di incontri avvenuti nei giorni scorsi tra i rappresentanti della Commissione Ue e quelli delle due piattaforme social. Al centro dei colloqui era stato un meccanismo per condividere le informazioni sui contenuti che compaiono nelle piattaforme e sulle verifiche degli stessi.

Ieri sera la Vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, aveva scritto su X che “TikTok e Meta hanno attivato i protocolli di crisi e hanno istituito un meccanismo ad hoc di escalation e cooperazione con i fact checker”. La discussione scaturisce dalle polemiche sorte nei giorni scorsi sul possibile ruolo di false informazioni pubblicate via social che parlavano di una presunta apertura del confine tra Ceuta e il Marocco.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).