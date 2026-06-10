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Lollobrigida “Bene la risposta della Commissione Europea alla crisi dei fertilizzanti”

di Italpress - 10 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – “La risposta della Commissione dimostra che l’attività dell’Italia a Bruxelles continua a essere efficace. Avevamo chiesto che la Commissione non si voltasse dall’altra parte e che trovasse una soluzione al caro dei fertilizzanti innescato dal blocco dello stretto di Hormuz e dal conflitto in atto in Medio Oriente. Sono soldi che possono essere considerati una prima e concreta risposta all’emergenza, naturalmente la Commissione deve farsi trovare pronta a continuare in questa direzione e sostenere il settore primario, in questo momento di tensione. Adesso confidiamo che il Parlamento Ue approvi immediatamente questa misura”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Noi come Italia abbiamo però chiesto e continueremo a chiedere la sospensione del Cbam e dell’Ets, regolamenti che, soprattutto in questo periodo di incertezza, non hanno ragione d’esistere. La Commissione europea deve abbandonare posizioni ideologiche ed essere più pragmatica, non si possono imporre dazi su fattori di produzione essenziale agli agricoltori”, conclude.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).