Torino

Un sabato “magico”, tra natura e arte, al Castello di Aglié

di Redazione - 9 Maggio 2026

Nell’antica “Residenza Sabauda” di Aglié, visita guidata alla mostra “VITAE” di Jessica Carroll e “workshop” di acquerello a tema naturalistico

Sabato 9 maggio, ore 10

Aglié (Torino)

L’occasione per un sabato “fuori porta” (a circa 40 chilometri da Torino), in cui immergersi nella magia della natura – in tutte le sue forme – così come nello splendore di una tra le più prestigiose “Residenze Sabaude” del Torinese e nelle opere di un’artista che alla “natura” dedica, da sempre, tutto il suo più alto “mestiere”, è davvero ghiotta. A fornircela è, ancora una volta, il prestigioso “Castello Ducale” di Aglié, nel cuore del Canavese (inserito, dal 1997, nel circuito delle “Residenze Reali Sabaude”), origini remote risalenti al XII secolo quale “Fortezza” dei Conti di San Martino e trasformato nel Seicento in sontuosa dimora signorile, acquisita nel 1764 dai “Savoia-Genova” per poi passare allo Stato nel 1936.

Ebbene l’occasione ghiotta di cui sopra è in programma, proprio al “Castello” alladiese, per il prossimo sabato 9 maggio, a partire dalle ore 10 e rientra nel più ampio programma “Arte e Naturalia”, promosso dalle “Residenze Reali Sabaude” in collaborazione con “Vivere i Parchi” e “Morena Ovest”, l’accordo di “promozione territoriale” tra i comuni di Aglié (capofila), Bairo, Castellamonte, Cuceglio, Vialfré, San Martino, San Giorgio e Torre Canavese.

Il nuovo appuntamento, dal titolo “Lo sguardo dell’alveare. Dialogo visivo tra l’arte di Jessica R. Carroll e l’illustrazione naturalistica” nasce dall’idea di abbinare l’approccio conoscitivo al “Castello” e ai suoi magnifici “Giardini” alla visita guidata della mostra, attualmente in corso, “VITAE. Il sentimento della natura” che, fino a domenica 27 settembre, proporrà in visione (con la curatela di Alessandra Gallo Orsi, Elisabetta Silvello e Lorenza Salamon) un ragguardevole gruppo di opere – installazioni dell’artista romana (oggi residente a Ivrea) Jessica Rosalind Carroll. Artista che alla “Natura” deve tutto il suo istinto creativo ed ispirativo e che nella forza della “Natura” trova piena compiutezza di vita e ragione operativa. Tanto da farsi inarrestabile, indomita e appassionata viaggiatrice (illustratrice e fotografa) in numerosi parchi, riserve e luoghi naturali di tutto il mondo, dai parchi italiani a quelli dell’est Europa (per citarne alcuni), fino al Caucaso, all’altopiano del Pamir, in Turchia, Birmania, India e Africa, osservando il mondo naturale “come un insieme di dinamiche condivise più che come repertorio di forme”. In quest’ottica andrà a muoversi anche il Progetto fissato al “Castello” per il prossimo sabato 9 maggio. Seguendo obiettivi, ad un tempo, esplicativi e pratico – formativi, il percorso infatti unirà “visita guidata” e “pratica artistica”, esplorando il rapporto tra osservazione scientifica e interpretazione creativa, con un “focus” sull’illustrazione naturalistica che, in modo particolare, punterà all’osservazione dello sviluppo estetico di quella grande passione che, da sempre, accompagna la Carroll nella definizione del complesso “Universo Api”.

“Nell’alveare – si sottolinea nella nota critica alla mostra – ogni gesto è funzione, ogni traiettoria costruisce spazio”. E al “Castello di Agliè”, le opere di Jessica R. Carroll dedicate alle api – dai rilievi di “La vie des Abeilles” all’“Ape che dorme”, al bellissimo “Alveare” e alla “Panchina Alveare” in bronzo che nei Giardini rappresenta una dimensione di sosta fino all’“Afelio e Perriello” in ceramica con patina color miele – rendono ben visibile “questo sistema fatto di ripetizione, cooperazione e differenze”. Non meno che in altre opere, dai “13 modi di vedere un merlo” (per cambiare attori-protagonisti) al “Concerto notturno per rane e grilli” – sacrale metafora di perfette “canne d’organo” – in marmo bianco di Carrara e rosa portogallo. Questi alcuni dei passaggi che, dal “Salone delle Guardie d’Onore” alla “Terrazza” antistante lo “Scalone San Massimo”, faranno da “corpus didattico” alla mostra. E la giornata non finirà qui.

Dopo un approfondimento sulle opere e sui processi creativi dell’artista, è, infatti, prevista una “sessione di pittura ad acquerello” en plein air nel “Giardino” del Castello.

A condurre l’improvvisato “workshop” a tema naturalistico sarà l’illustratrice e pittrice romana, Gioia Marchegiani, appassionata osservatrice della natura che ama dipingere dal vero ad acquerello, con grande attenzione ai dettagli. Molti i suoi libri illustrati per l’infanzia, pubblicati in Italia e all’estero, insegna disegno e acquerello botanico e organizza sessioni pittoriche “en plein air” per “conoscere la natura e apprezzarne la ricchezza di forme e colori, in un dialogo che si fa più profondo attraverso l’arte”.

I materiali per il laboratorio sono messi a disposizione da “A. Gallo Colors” di Assisi.

Per info: “Castello Ducale”, piazza Castello 1, Aglié (Torino); tel. 0124/330102 o www.residenzerealisabaude.com

Gianni Milani

Nelle foto: “Giardini” Castello di Aglié; Jessica R. Carroll: “Alveare”, bronzo, 2022; “Afelio e Perriello”, ceramica con patina color miele, 2022; “Panchina Alveare”, bronzo, 2022

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE